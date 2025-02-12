Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить — Finance.ua
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Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить

Казна и Политика
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Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить
Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить
Верховная Рада поддержала законопроект о реформе АРМА 233 голосами. Документ предусматривает независимый отбор руководителя и усовершенствование управления арестованными активами с привлечением профессиональных управляющих.
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), сообщил народный депутат Ярослав Железняк в среду.
«Рада поддержала (законопроект) № 12 374-д по реформе АРМА. „За“ основу — 233», — написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
По его словам, законопроект предусматривает:
  • Независимый отбор руководителя АРМА (с преобладающим правом международников).
  • Значительное улучшение процесса управления.
  • Улучшение работы самого института.
Также, по его словам, это исполнение Ukraine Facility с дедлайном до конца 31 марта.
Комментируя законодательную инициативу, глава антикоррупционного комитета ВР, нардеп Анастасия Радина отметила в Facebook, что «80% арестованных активов, переданных в АРМА по постановлениям суда, не приносят доход государству. Более того, эти активы даже не переданы управителям и иногда продолжают кормить» собственников-фигурантов уголовных производств или корумпантов. Несмотря на рост доходов от управления арестованными активами, в АРМА не обеспечено эффективное управление даже половиной их «портфеля».
И перечислила ряд предложенных решений:
  • обязанность и АРМА, и прокуроров оформлять передачу активов на баланс АРМА в четко определенный срок;
  • законодательно установить предельный срок, в который должен быть объявлен отбор управляющего;
  • привлечение к управлению активами профессиональных управляющих, а не бизнес-конкурентов. Такими управляющими могут стать арбитражные управляющие и исполнители. Важно, чтобы они проходили соответствующую сертификацию и могли быть привлечены как к гражданской, так и дисциплинарной ответственности за халатность при управлении активами или искусственную минимизацию доходов в пользу собственника или конкурентов. Такая ответственность должна предусматривать и дисквалификацию из профессии.
«Пора урегулировать управление арестованными активами так, чтобы государство получило доход, а собственник не понес убытки от обесценения актива. Вместе с коллегами из антикоррупционного комитета предложили описанные выше решения в законопроекте 12 374-Д», — указала Радина.
По материалам:
УНН
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