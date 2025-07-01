Минфин планирует повысить налоги и послабить банковскую тайну — нардеп — Finance.ua
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Минфин планирует повысить налоги и послабить банковскую тайну — нардеп

Казна и Политика
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Минфин планирует повысить налоги и послабить банковскую тайну — нардеп
Минфин планирует повысить налоги и послабить банковскую тайну — нардеп
Согласно Бюджетной декларации 2026−2028, Кабинет министров уже в этом году планирует повышение отдельных налогов, а в ближайшие три года значительно послабить банковскую тайну.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
«Минфин снова нарушил закон. Он должен был в Раду подать Бюджетную декларацию на 2026−2028 год за три дня, но это не сделано. Хотя в МВФ он декларацию передал. В тексте сказано, что правительство пообещало по повышению налогов уже в этом году», — написал Железняк.
В документе говорится о введении новых налоговых инициатив. Среди них:
  • налог на платформы (например, OLX);
  • акциз на сладкие и газированные напитки;
  • усовершенствование системы взыскания налогового долга.
Благодаря этим мерам правительство планирует собрать дополнительно:
  • в 2026 году — 48,5 млрд грн;
  • в 2027 и 2028 годах — по 28 млрд грн.
Железняк раскритиковал подход правительства, напомнив, что из-за неэффективной работы таможни бюджет ежегодно теряет по меньшей мере 50 млрд грн.
Кроме того, Минфин пообещал в ближайшие три года убрать (или значительно послабить) банковскую тайну, чтобы дать возможность налоговой получать «внесудебный доступ к движению средств на банковских счетах налогоплательщиков».
Железняк также добавил, что финансирование выборов предполагается «после прекращения и отмены военного положения в Украине».
Напомним, ранее мы уже писали, Кабинет министров предлагает повысить прожиточный минимум в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции. С 1 января 2024 года прожиточный минимум в Украине составляет 2920 гривен. В последующие годы его планируют повысить:
  • в 2026 году на 8,6%, до 3171 грн;
  • в 2027 году на 5,9%, до 3358 грн;
  • в 2028 году на 5,3%, до 3536 грн.
Кроме того, в Бюджетной декларации на 2026−2028 годы Кабинет Министров прогнозирует умеренное повышение курса доллара. Согласно базовому прогнозу, средний курс доллара составит:
  • 2026 год — 44,7 грн (на декабрь — 44,8 грн);
  • 2027 год — 45,2 грн (на декабрь — 45,3 грн);
  • 2028 год — 45,6 грн (на декабрь — 45,8 грн).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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