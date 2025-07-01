Украина предлагает ввести международный сбор на российский экспорт — Finance.ua

Украина предлагает ввести международный сбор на российский экспорт Сегодня 14:31 — Казна и Политика

Украина предлагает ввести международный сбор на российский экспорт, Фото: www.kmu.gov.ua

Украина предлагает ввести специальный международный сбор на российский экспорт. Это может стать дополнительным источником для восстановления Украины.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время многостороннего круглого стола «Мобилизация и согласование внутренних государственных ресурсов» Конференции ООН по финансированию развития, которая проходит в Испании.

«Преступление агрессии должно иметь финансовый ответ — справедливое направление всей стоимости замороженных российских активов на восстановление нашего государства», — подчеркнул Шмыгаль и добавил, что по оценкам Всемирного банка, ООН и Европейской комиссии, потребности Украины в восстановлении на ближайшие годы уже превышают 500 миллиардов долларов.

По его словам, сумма замороженных российских активов не сможет полностью покрыть все убытки, причиненные войной. Именно поэтому Украина предлагает еще один источник финансирования восстановления — введение специального международного сбора на российский экспорт.

Это может быть дополнительный налог или тариф на импорт российских товаров — таких как нефть и другие ключевые ресурсы. Поступления с этого сбора могли бы пополнять международный фонд восстановления Украины. Это справедливо. россия должна заплатить за разрушения, которые она причинила", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, Европейский Союз оставит замороженными 210 миллиардов евро российских активов по меньшей мере до конца 2025 года. Прибыли от этих средств будут и далее передаваться на поддержку Украины.

В то же время, Европейский Союз ищет возможность получить дополнительные миллиарды евро из замороженных российских активов, вкладывая их в более рискованные инструменты. Такой шаг позволит увеличить финансовую помощь Украине, не изымая средства напрямую.

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