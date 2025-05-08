Европа ищет решение, чтобы не «подарить» путину 240 миллиардов евро замороженных активов рф — Finance.ua

Европа ищет решение, чтобы не «подарить» путину 240 миллиардов евро замороженных активов рф Сегодня 16:29 — Мир

Европа ищет решение, чтобы не «подарить» путину 240 миллиардов евро замороженных активов рф

Европейские страны активно ищут общее решение, чтобы не «подарить» путину 240 миллиардов евро замороженных активов рф.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в ходе неформального саммита глав МИД стран ЕС в Варшаве.

По его словам, вопрос дальнейшей судьбы этих средств и продление санкций против россии будет решаться уже в июне. Для этого европейским странам нужно добиться консенсуса, требующего активной работы и взаимопонимания между всеми участниками.

Цахкна подчеркнул, что оставлять замороженные активы рф без решительных действий нельзя.

«Не могу представить, что какой-то европейский лидер вернется после июньской встречи и скажет, что мы предоставили путину 240 миллиардов евро в качестве „награды“ за все, что он сделал», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что большинство этих активов хранится в бельгийской компании Euroclear, которая уже получила разрешение на перераспределение части российских средств для компенсации потерь западных инвесторов, активы которых были конфискованы москвой.

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Риск утраты контроля за этими активами возникает из-за возможного блокирования продления санкций со стороны отдельных стран ЕС, в частности Венгрии.

Если санкции не будут продлены, странам G7 и ЕС придется самостоятельно выплачивать многомиллиардные кредиты Украине, которые были обеспечены доходами из замороженных российских активов.

Еврокомиссия уже работает над резервным планом на случай провала голосования, но большинство юридических механизмов имеют серьезные ограничения.

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Эстония призывает не только сохранять санкции, а и полностью конфисковать российские активы в пользу Украины.

Такой шаг, по мнению эстонских дипломатов, позволит усилить давление на путина и не допустить финансирование агрессора за счет европейских средств.

В свою очередь, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что ЕС не допустит возврата к энергетической зависимости от россии, ведь это вредит как безопасности, так и экономике Европы.

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