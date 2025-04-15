Замороженные росактивы: Британия направила Украине второй транш на $990 млн — Finance.ua
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Замороженные росактивы: Британия направила Украине второй транш на $990 млн

Казна и Политика
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Замороженные росактивы: Британия направила Украине второй транш на $990 млн
Замороженные росактивы: Британия направила Украине второй транш на $990 млн
Великобритания послала Украине 752 миллиона фунтов стерлингов (около $990 млн), обеспеченных замороженными российскими активами.
Денежные средства предназначены для закупки систем противовоздушной обороны и артиллерии.
«Мир меняется у нас на виду, его вид формирует глобальная нестабильность, включая российскую агрессию против Украины», — заявила министр финансов Рэйчел Ривз.
Украина получила от Великобритании первый из трех траншей в размере 752 млн фунтов в начале марта 2025 года, последний будет выплачен в 2026 году.
Выделенные Лондоном деньги — часть программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), в рамках которой страны G7 предоставят Украине кредиты на общую сумму $50 млрд под прибыль от замороженных на Западе активов российского Центробанка.
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Напомним, 2 марта Британия и Украина подписали соглашение о предоставлении кредита на сумму около 2,74 млрд евро.
Средства предоставляются на 30 лет. Указывается, что кредит будет погашаться за счет будущих доходов от замороженных активов. Он пойдет на финансирование закупок оборонных материалов.
В Нацбанке заявили, что Украина надеется уже в следующем году получать внешнее финансирование и за счет «тела» обездвиженных активов россии.
По материалам:
Mind
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