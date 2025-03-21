ЕС ежемесячно будет выделять Украине €1 млрд из замороженных активов рф — Finance.ua
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ЕС ежемесячно будет выделять Украине €1 млрд из замороженных активов рф

Казна и Политика
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ЕС ежемесячно будет выделять Украине €1 млрд из замороженных активов рф
ЕС ежемесячно будет выделять Украине €1 млрд из замороженных активов рф
Евросоюз планирует до ноября ежемесячно предоставлять Украине по 1 млрд евро в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine. Возврат средств предусмотрен за счет доходов от замороженных российских активов.
Об этом сообщил европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает Интерфакс-Украина.
В декабре 2025 года ЕС планирует передать Украине последние 6 млрд евро по программе ERA одним траншем.
«Учитывая, что потребность в финансировании на этот год покрыта, мы в определенном смысле пересмотрели этот график выплат, чтобы помочь Украине покрыть разрыв в финансировании, который обычно возникает в январе. Следовательно, уже с прицелом на следующий год», — подчеркнул он.
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Домбровскис отметил, что в этом году ЕС планирует выделить Украине 30,5 млрд евро, в том числе 12,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility и 18 млрд евро по механизму ERA.
Первые 3 млрд евро были перечислены в январе, а еще 1 млрд евро поступило 20 марта. Следующий транш в рамках Ukraine Facility, объемом 4,5 млрд евро, ожидается в апреле.
Еврокомиссар напомнил, что выделение финансирования Ukraine Facility привязано к выполнению реформ и законодательной работы, прописанных в Плане Украины.
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Валдис Домбровскис во время визита в Украину провел встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем, чиновниками, министром финансов Сергеем Марченко, главой НБУ Андреем Пышным, а также представителями парламента.
Главной целью его визита является обсуждение дальнейшей финансовой поддержки Украины со стороны ЕС в условиях геополитической неопределенности. В частности, рассматривались возможные пути компенсации потенциальных пробелов в помощи от США, в частности, через пересмотр профиля выплат для Украины.
Домбровскис отметил, что ЕС стремится снизить зависимость от США в вопросах безопасности и обороны. В этом контексте Европейская комиссия представила стратегию «Перевооружить Европу», которая предусматривает существенное увеличение оборонных инвестиций и расходов до 800 млрд евро в течение следующих четырех лет.
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Домбровскис отметил, что в рамках программы финансирования безопасности ЕС в объеме до 100 млрд евро планируется интеграция украинской военной промышленности на уровне с оборонными предприятиями Евросоюза.
Финансирование в рамках инициативы ERA предусматривает привлечение 50 млрд долларов США от стран G7. Кредит предоставляется на 30 лет и будет обслуживаться за счет доходов от замороженных российских суверенных активов.
Украина продолжает работать с международными партнерами по использованию российских активов для поддержки своей экономики и обороны.
По материалам:
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