Еврокомиссия оценила выполнение реформ в рамках Ukraine Facility — Finance.ua
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Еврокомиссия оценила выполнение реформ в рамках Ukraine Facility

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Еврокомиссия оценила выполнение реформ в рамках Ukraine Facility
Еврокомиссия оценила выполнение реформ в рамках Ukraine Facility
Еврокомиссия отметила надлежащий уровень организации совместной работы всех заинтересованных сторон по итогам первого года реализации программы Ukraine Facility.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
Отмечается, что 26 февраля представители Министерства экономики и Министерства финансов встретились с делегацией Европейской комиссии. Участники встречи обсудили статус выполнения шагов плана Украины в рамках Ukraine Facility.
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«Высокая оценка со стороны Европейской комиссии подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. В то же время понимаем, что эффективность реализации Плана Украины напрямую зависит от прозрачной и надежной системы управления, мониторинга и контроля. Поэтому мы постоянно совершенствуем эти процессы, внедряем новые механизмы отчетности и координации, чтобы обеспечить максимальную результативность всех привлеченных сторон. Наша задача — не просто выполнить программу, а создать действенную систему управления, которая станет основой для долгосрочных реформ», — отметил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.
Европейская комиссия подтвердила свою готовность и дальше поддерживать Украину в реализации стратегических реформ на пути в ЕС и оказывать необходимую макрофинансовую помощь.
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Украинская и европейская стороны обсудили организацию работы системы мониторинга и контроля за выполнением Плана Украины. В частности, что касается методологии избегания двойного финансирования в рамках реализации инвестиционных индикаторов. Один и тот же проект не может получать средства из разных источников — ЕС, международных доноров и госбюджета — одновременно. Это позволит избежать неэффективного использования ресурсов.
Также стороны согласовали принципы сбора информации по реципиентам — участникам закупок в рамках Плана Украины, получающих средства за товары и услугу из госбюджета.
Министерство экономики и другие исполнители Плана Украины работают над реализацией 16 шагов первого квартала 2025 года, которые охватывают следующие направления:
  • реформу государственного управления;
  • усиление антикоррупционных механизмов;
  • развитие экономики и привлечение инвестиций;
  • улучшение социальной политики;
  • ускорение цифровизации;
  • реформы в области инфраструктуры и энергетики;
  • реформы в области экологической и климатической политики
Министерство экономики выполняет функцию Национального координатора Плана Украины в рамках Ukraine Facility. К его обязанностям относится организация, мониторинг и контроль выполнения обязательств в рамках Программы, а также подготовка и подача квартальных отчетов Европейской комиссии.
По материалам:
Finance.ua
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