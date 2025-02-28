Еврокомиссия оценила выполнение реформ в рамках Ukraine Facility — Finance.ua

Еврокомиссия оценила выполнение реформ в рамках Ukraine Facility Сегодня 13:29 — Казна и Политика

Еврокомиссия оценила выполнение реформ в рамках Ukraine Facility

Еврокомиссия отметила надлежащий уровень организации совместной работы всех заинтересованных сторон по итогам первого года реализации программы Ukraine Facility.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечается, что 26 февраля представители Министерства экономики и Министерства финансов встретились с делегацией Европейской комиссии. Участники встречи обсудили статус выполнения шагов плана Украины в рамках Ukraine Facility.

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«Высокая оценка со стороны Европейской комиссии подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. В то же время понимаем, что эффективность реализации Плана Украины напрямую зависит от прозрачной и надежной системы управления, мониторинга и контроля. Поэтому мы постоянно совершенствуем эти процессы, внедряем новые механизмы отчетности и координации, чтобы обеспечить максимальную результативность всех привлеченных сторон. Наша задача — не просто выполнить программу, а создать действенную систему управления, которая станет основой для долгосрочных реформ», — отметил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Европейская комиссия подтвердила свою готовность и дальше поддерживать Украину в реализации стратегических реформ на пути в ЕС и оказывать необходимую макрофинансовую помощь.

Украинская и европейская стороны обсудили организацию работы системы мониторинга и контроля за выполнением Плана Украины. В частности, что касается методологии избегания двойного финансирования в рамках реализации инвестиционных индикаторов. Один и тот же проект не может получать средства из разных источников — ЕС, международных доноров и госбюджета — одновременно. Это позволит избежать неэффективного использования ресурсов.

Также стороны согласовали принципы сбора информации по реципиентам — участникам закупок в рамках Плана Украины, получающих средства за товары и услугу из госбюджета.

Министерство экономики и другие исполнители Плана Украины работают над реализацией 16 шагов первого квартала 2025 года, которые охватывают следующие направления:

реформу государственного управления;

усиление антикоррупционных механизмов;

развитие экономики и привлечение инвестиций;

улучшение социальной политики;

ускорение цифровизации;

реформы в области инфраструктуры и энергетики;

реформы в области экологической и климатической политики

Министерство экономики выполняет функцию Национального координатора Плана Украины в рамках Ukraine Facility. К его обязанностям относится организация, мониторинг и контроль выполнения обязательств в рамках Программы, а также подготовка и подача квартальных отчетов Европейской комиссии.

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