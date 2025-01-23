Украина может получить 3,5 млрд евро: Минэкономики отправило Еврокомиссии план о выполнении пунктов в рамках Ukraine Facility — Finance.ua

Украина может получить 3,5 млрд евро: Минэкономики отправило Еврокомиссии план о выполнении пунктов в рамках Ukraine Facility Сегодня 12:18 — Казна и Политика

Украина может получить 3,5 млрд евро: Минэкономики отправило Еврокомиссии план о выполнении пунктов в рамках Ukraine Facility

Министерство экономики направило в Европейскую комиссию отчетный пакет по реализации Плана для Ukraine Facility за четвертый квартал 2024 года с подтверждением выполнения 13 ключевых задач. В частности, Украина приняла 4 закона и приняла 7 стратегических документов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«В прошлом году в рамках выполнения Плана нам удалось привлечь 16,2 млрд евро западной поддержки. Уверен, мы сохраним такую ​​же результативность в 2025 году и сможем привлечь еще 12,5 млрд евро, что станет существенной поддержкой для государственного бюджета и экономического восстановления страны», — отметил первый заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

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Европейская Комиссия будет прорабатывать отчет в течение месяца, после чего даст заключение об успешности выполнения мероприятий четвертого квартала 2024 года. В случае положительной оценки будет принято решение о выделении очередного транша для Украины — 3,5 млрд евро.

Решения Еврокомиссии о выделении средств также должны согласовать страны-члены и Совет ЕС. После этого средства будут направлены в украинский бюджет, ориентировочно в конце марта 2025 года.

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Отчетом о выполнении шагов четвертого квартала украинская сторона финализировала свою работу над Планом Украины в 2024 году.

13 выполненных шагов в четвертом квартале, согласно Плану Украины:

1. Одобрен Стратегический план цифровизации Государственной налоговой службы. Предусмотрено создание единой информационно телекоммуникационной системы для автоматизации процессов, внедрения электронных услуг и усиления защиты данных.

2. Усовершенствовано законодательство по предотвращению неплатежеспособности. Новые положения, гармонизированные с Директивой ЕС, предусматривают раннее выявление финансовых проблем предприятий и предоставляют механизмы реструктуризации долгов.

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3. Принята Политика государственной собственности. Установлены четкие правила управления государственной собственностью, разделены функции собственника, регулятора и менеджера, а также определен список объектов для приватизации.

4. Утверждены две социальные стратегии:

реформирование интернатов и поддержка лиц с инвалидностью для их жизни в общинах;

обеспечение права каждого ребенка на рост в семейном окружении посредством поддержки семей, развитие альтернативного воспитания и мониторинг условий проживания.

5. Возобновлены плановые проверки рыночного надзора. Это способствует повышению качества и безопасности продукции, а также подготовке к заключению «промышленного безвиза» с ЕС.

6. Усовершенствовано законодательство в сфере градостроительства. Введены единые реестры, градостроительный кадастр и новые электронные услуги для прозрачности и удобства.

7. Стимулированы инвестиции в возобновляемые источники энергии. Усовершенствованы процедуры зеленых аукционов для привлечения новых участников и увеличения доли зеленой энергетики.

8. Обеспечена независимость энергетического регулятора. Отныне государственные органы не могут вмешиваться в его деятельность в соответствии со стандартами ЕС.

9. Одобрена Национальная транспортная стратегия до 2030 года. Планируется создание современной транспортной системы, интегрированной с европейской сетью TEN-T, а также цифровизация и декарбонизация отрасли.

10. Принята Стратегия развития пограничной инфраструктуры со странами-членами Европейского Союза и Молдовой до 2030 года.

11. Утверждена Стратегия развития сельского хозяйства до 2030 года. Программа адаптирует политику к стандартам ЕС, сосредотачиваясь на земельной реформе, орошении и поддержке малых производителей.

12. Принят Закон «О Государственном аграрном реестре». Расширен круг пользователей ГАР, упрощен доступ к выпискам и обеспечен мониторинг целевого использования государственной помощи.

13. Принят Закон о развитии минерально-сырьевой базы до 2030 года. Закон определяет приоритеты в сфере критических и стратегических ресурсов, предусматривает интеграцию в глобальные рынки и создание благоприятных условий для инвестиций.

Справка Finance.ua:

В прошлом году программа Ukraine Facility привлекла наибольший объем внешней поддержки в государственный бюджет — 16,2 млрд евро. Это 40% от общей суммы помощи со стороны западных партнеров.

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