Прожиточный минимум планируют повысить: когда и на сколько — Finance.ua

Прожиточный минимум планируют повысить: когда и на сколько Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Прожиточный минимум планируют повысить: когда и на сколько

Кабинет министров предлагает повысить прожиточный минимум в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции. Такие данные указываются в Бюджетной декларации на 2026−2028 годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства № 774 от 27 июня 2025 года.

Новые суммы

С 1 января 2024 года прожиточный минимум в Украине составляет 2920 гривен. В последующие годы его планируют повысить:

в 2026 году на 8,6%, до 3171 грн;

в 2027 году на 5,9%, до 3358 грн;

в 2028 году на 5,3%, до 3536 грн.

Прожиточный минимум — это базовый государственный социальный стандарт. Он служит основой для определения размера социальных выплат и пособий, пенсий, окладов в бюджетной сфере, стандартов в сферах здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ.

В 2026—2028 годах прогнозные размеры прожиточного минимума рассчитаны с учетом индекса потребительских цен для соответствующего года, который будет составлять:

Тем не менее, прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который используется для расчета должностных окладов судей, государственных служащих и работников налоговой и таможни, останется на уровне 2025 года.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял , что Кабинет министров поддерживает большие реформы в социальной сфере. Одним из направлений будет изменение подходов к прожиточному минимуму.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров решил заморозить размер прожиточного минимума на 2025−2027 годы;

он является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования;

кроме того, правительство заморозило на этот период минимальную зарплату. В 2025—2027 годах размер минимальной заработной платы составит 8000 гривен, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году, объясняли ранее в правительстве.

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