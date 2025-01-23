Евросоюз предоставит Украине €35 млрд финансовой помощи — Finance.ua
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Евросоюз предоставит Украине €35 млрд финансовой помощи

Казна и Политика
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Евросоюз предоставит Украине €35 млрд финансовой помощи
Евросоюз предоставит Украине €35 млрд финансовой помощи
В 2025 году Европейский Союз (ЕС) предоставит Украине 35 млрд евро финансовой помощи в рамках инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility.
Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис на платформе Х.
«ЕС оказывает финансовую поддержку через кредитную инициативу G7 ERA и Ukraine Facility в объеме 35 млрд евро на 2025 год», — написал Домбровскис.
Он также отметил, что во время своего пребывания в Давосе встретился с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко. Они обсудили шаги, направленные на приближение Украины к единому рынку ЕС.
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С начала полномасштабного вторжения Евросоюз пытается всесторонне поддерживать Украину и выделил для этого минимум 122 миллиарда евро.
  • 60 млрд евро в виде финансовой, бюджетной поддержки и гуманитарной помощи;
  • 45,5 млрд евро на военную помощь в рамках Европейского фонда мира и государствами-членами индивидуально;
  • 1,5 млрд евро из замороженных российских активов, которые выделили на заключение оборонных договоров с разными странами.
20 декабря 2024 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что В 2025 году Европейский Союз выделит Украине более 30 млрд евро, что позволит почти полностью покрыть пробел в украинском финансировании.
По материалам:
suspilne.media
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