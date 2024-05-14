Совет ЕС утвердил план по программе Ukraine Facility: в бюджет поступит 1,9 млрд евро — Finance.ua

Совет ЕС утвердил план по программе Ukraine Facility: в бюджет поступит 1,9 млрд евро Сегодня 16:01 — Казна и Политика

Совет ЕС утвердил план по программе Ukraine Facility: в бюджет поступит 1,9 млрд евро

Сегодня, 14 мая, Совет Европейского Союза по экономическим и финансовым вопросам одобрил План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 50 миллиардов евро. В ближайшее время в госбюджет поступит 1,9 млрд евро.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«ЕС окончательно одобрил План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро. Одобрение Плана позволяет полноценно запустить Ukraine Facility — наше государство получит 1,89 млрд евро предварительного финансирования. А в целом в этом году в рамках программы рассчитываем привлечь 16 млрд евро». Это усугубит нашу финансовую устойчивость в условиях полномасштабной войны с россией", — отметил Шмыгаль.

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Он поблагодарил Бельгию, председательствующую в Совете ЕС, и государства-члены Евросоюза за высокую оценку Плана Украины и непоколебимую поддержку.

1,9 млрд евро финансирования. Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в Плане Украины. Как добавили в Министерстве финансов, в ближайшее время Украина получитфинансирования. Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в Плане Украины.

Ожидается, что в целом финансовая помощь от ЕС в 2024 году составит 16 млрд евро, из которых 3 млрд евро — гранты.

Напомним, в феврале 2024 года Европейский парламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Согласно утвержденному регламенту, программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.

По предварительному расчету:

в 2024 году Украина должна получить 16 млрд евро;

в 2025 году — 12,5 млрд евро;

в 2026 году — 7,25 млрд евро;

1,2 млрд евро в 2027 году;

1,32 млрд евро в январе 2028 года за выполнение индикаторов 4 кв. 2027 года.

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