Совет ЕС утвердил план по программе Ukraine Facility: в бюджет поступит 1,9 млрд евро — Finance.ua

Совет ЕС утвердил план по программе Ukraine Facility: в бюджет поступит 1,9 млрд евро
Сегодня, 14 мая, Совет Европейского Союза по экономическим и финансовым вопросам одобрил План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 50 миллиардов евро. В ближайшее время в госбюджет поступит 1,9 млрд евро.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
«ЕС окончательно одобрил План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility объемом 50 млрд евро. Одобрение Плана позволяет полноценно запустить Ukraine Facility — наше государство получит 1,89 млрд евро предварительного финансирования. А в целом в этом году в рамках программы рассчитываем привлечь 16 млрд евро». Это усугубит нашу финансовую устойчивость в условиях полномасштабной войны с россией", — отметил Шмыгаль.
Он поблагодарил Бельгию, председательствующую в Совете ЕС, и государства-члены Евросоюза за высокую оценку Плана Украины и непоколебимую поддержку.
Как добавили в Министерстве финансов, в ближайшее время Украина получит 1,9 млрд евро финансирования. Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в Плане Украины.
Ожидается, что в целом финансовая помощь от ЕС в 2024 году составит 16 млрд евро, из которых 3 млрд евро — гранты.
Напомним, в феврале 2024 года Европейский парламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Согласно утвержденному регламенту, программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.
По предварительному расчету:
- в 2024 году Украина должна получить 16 млрд евро;
- в 2025 году — 12,5 млрд евро;
- в 2026 году — 7,25 млрд евро;
- 1,2 млрд евро в 2027 году;
- 1,32 млрд евро в январе 2028 года за выполнение индикаторов 4 кв. 2027 года.
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