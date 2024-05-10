Украина и ЕС договорились продлить временную защиту для украинцев — Finance.ua

Украина и ЕС договорились продлить временную защиту для украинцев Сегодня 10:35 — Мир

Украина и ЕС договорились продлить временную защиту для украинцев

Украина и Европейская комиссия договорились, что статус временной защиты для украинцев в ЕС будет пересматриваться, когда улучшится ситуация безопасности, однако сейчас условий для этого нет.

Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время Международного саммита городов и регионов, сообщает Укринформ.

Читайте также Почему украинцам стало труднее получить защиту в Швейцарии

«Я нахожусь в постоянном диалоге с комиссаром ЕС по вопросам миграции и внутренних дел (Ильвой Йоганссон. — Ред.) с самого 24 февраля 2022 года, каждые три месяца оцениваем ситуацию. Мы неоднократно обсуждали с ней вопросы возвращения украинцев, продления решения о временной защите. Мы приняли решение, что статус временной защиты будет продлен, потому что условия безопасности не позволяют принять какое-либо другое решение», — заявила Стефанишина.

Она отметила важность фактора безопасности. У Украины есть договоренность с Европейской комиссией: как только ситуация с безопасностью изменится, статус временной защиты будет пересматриваться таким образом, чтобы происходил плавный процесс возвращения украинцев.

Читайте также В Евростате сообщили количество украинцев под временной защитой в Европе (инфографика)

«Но сейчас условий для такого решения нет», — констатировала вице-премьер.

Она также подчеркнула, что вопросы мобилизации, реестра военнообязанных и статуса временной защиты не связаны между собой.

«Мы зафиксировали это на переговорах с Ильвой Йоганссон. Есть наш внутренний процесс, нам нужно обеспечить учет военнообязанных. Это осуществляется через ряд дипломатических шагов по линии дипломатической, консульской работы», — сказала Стефанишина.

Читайте также В каких странах ЕС больше всего украинцев с временной защитой — данные Евростата

Напомним, после российского полномасштабного вторжения в Украину ЕС активировал так называемую Директиву временной защиты, предоставившую украинским беженцам право легально находиться на территории ЕС и получать базовые социальные услуги, включая здравоохранение, образование и право на трудоустройство. Этот документ будет действовать до марта 2025 г. с возможностью продления.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.