В каких странах ЕС больше всего украинцев с временной защитой — данные Евростата
Под временной защитой в странах Европы по состоянию на 31 января остается 4,3 млн украинских граждан, выехавших из Украины из-за полномасштабного вторжения россии.
Такие данные обнародовал Евростат.
Основные страны Евросоюза, предоставившие украинцам статус временной защиты:
- Германия — 1,27 млн человек, 29,5% от общего количества;
- Польша — 951 560 человек, 22,1%;
- Чехия — 381 190, 8,9%.
«По сравнению с концом декабря 2023 года наибольший абсолютный рост количества бенефициаров временной защиты наблюдался в Германии (+18 905; +1,5%), Чехии (+8 155; +2,2%) и Испании (+2 830; +1,5) %)», — говорится в сообщении.
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В некоторых странах ЕС количество беженцев значительно уменьшилось.
Украинцы массово выезжали из:
- Италии (-18 125 человек; -11,2%);
- Польши (-3235; -0,3%);
- Эстонии (-225; -0,6%);
- Франции (-205; -0,3%);
- Люксембурга (-10; -0,2%).
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На 31 января 2024 года на граждан Украины приходилось более 98% бенефициаров временной защиты.
Взрослые женщины составляли почти половину (46,1%) получателей временной защиты в ЕС, дети — чуть более трети (33,2%), тогда как взрослые мужчины — чуть более пятой части (20,7%) от общего числа.
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