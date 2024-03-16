В каких странах ЕС больше всего украинцев с временной защитой — данные Евростата Сегодня 13:10 — Мир

В каких странах ЕС больше всего украинцев с временной защитой — данные Евростата, rda-hm.gov.ua

Под временной защитой в странах Европы по состоянию на 31 января остается 4,3 млн украинских граждан, выехавших из Украины из-за полномасштабного вторжения россии.

Такие данные обнародовал Евростат.

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Основные страны Евросоюза, предоставившие украинцам статус временной защиты:

Германия — 1,27 млн ​​человек, 29,5% от общего количества;

Польша — 951 560 человек, 22,1%;

Чехия — 381 190, 8,9%.

«По сравнению с концом декабря 2023 года наибольший абсолютный рост количества бенефициаров временной защиты наблюдался в Германии (+18 905; +1,5%), Чехии (+8 155; +2,2%) и Испании (+2 830; +1,5) %)», — говорится в сообщении.

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В некоторых странах ЕС количество беженцев значительно уменьшилось.

Украинцы массово выезжали из:

Италии (-18 125 человек; -11,2%);

Польши (-3235; -0,3%);

Эстонии (-225; -0,6%);

Франции (-205; -0,3%);

Люксембурга (-10; -0,2%).

На 31 января 2024 года на граждан Украины приходилось более 98% бенефициаров временной защиты.

Взрослые женщины составляли почти половину (46,1%) получателей временной защиты в ЕС, дети — чуть более трети (33,2%), тогда как взрослые мужчины — чуть более пятой части (20,7%) от общего числа.

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