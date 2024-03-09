В Нидерландах закрылись все центры приема беженцев: куда обращаться украинцам за помощью — Finance.ua

В Нидерландах закрылись все центры приема беженцев: куда обращаться украинцам за помощью Сегодня 11:02 — Мир

В Нидерландах закрылись все центры приема беженцев: куда обращаться украинцам за помощью, Фото: www.rfi.fr

В Нидерландах все приемные центры, в которых размещались новоприбывшие украинские беженцы, закрыты. Последний пункт приема украинцев в городе Утрехт закрылся 27 февраля, однако будет принимать лиц, относящихся к уязвимым категориям.

Примечательно, что приемная зона в городе Утрехт располагалась в зале 5 выставочного центра Jaarbeurs (Ярберс). В центре могут разместить 140 человек, однако в последние дни перед закрытием там находились более 150 беженцев, а каждый день обращались по 50−70 человек.

Двери центра приема снова откроются, когда количество украинцев станет меньше 80. Сейчас там принимают только беженцев уязвимых категорий — например, матерей с маленькими детьми или нуждающихся в немедленной помощи.

«С 27 февраля 2024 года все центры приема перемещенных лиц закрыты. Пожалуйста, смотрите информацию на сайте правительства Нидерландов», — предупреждают на странице украинских беженцев help-ukraine.nl.

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На правительственной странице сообщают, что местным властям все труднее организовать проживание, поэтому украинцев призывают самостоятельно искать жилье. Это касается как беженцев, находящихся в Нидерландах некоторое время, так и вновь прибывших. Приоритетом властей является обеспечение жильем наиболее незащищенных беженцев.

На странице для украинских беженцев в Нидерландах предлагаются варианты, где новоприбывшие могут остаться на несколько дней. В частности, предлагают воспользоваться международными платформами по поиску жилья, такими как Booking.com, Airbnb.

Можно обратиться к волонтерским инициативам:

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Где зарегистрироваться, чтобы получить льготы и жилье

На сайте правительства говорится, что украинцы могут зарегистрироваться в муниципалитете.

«Для того чтобы на них распространялась Директива о временной защите, беженцы из Украины должны быть зарегистрированы в базе персональных данных (BRP) и получить наклейку о месте жительства от Службы иммиграции и натурализации (IND). Тогда они имеют право на жилье, выплаты, медицинское обслуживание и образование.

Что необходимо для регистрации

Беженцы из Украины могут зарегистрироваться в местных муниципальных органах, если у них есть документы, подтверждающие их личность или то, что они из Украины или проживали там законно. Это может быть паспорт, свидетельство о рождении или вид на жительство.

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Если у беженца из Украины нет необходимых документов, муниципальные власти приступают к процедуре проверки его личности и страны происхождения.

«Если беженец прибывает в муниципалитет и приют доступен, власти должны предоставить место и зарегистрировать беженца в BRP. Если в этом муниципалитете нет приюта, муниципалитет направит беженца в муниципалитет, где есть места для приюта», — говорится в официальной памятке.

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Какие правила проживания

Места в муниципальных приютах могут освободиться, если кто-то уехал из страны. Если человек возвращается в Нидерланды позже, ему могут предоставить место в другом приюте.

«Беженец может покинуть приют на 14 дней с сохранением жилья и на 28 дней с сохранением выплат. Например, на праздники, для посещения семьи или похорон. Беженец должен всегда сообщать о своем отъезде работнику приемной. Если человек не сообщает о своем отъезде, он может немедленно потерять жилье, а муниципалитет может немедленно прекратить выплату пособия на проживание», — отмечено на правительственном сайте.

Беженцы вправе оставаться в муниципальных приютах или в принимающих семьях и после того, как найдут работу. Если захотят, то могут сами найти другой приют. К примеру, с принимающей семьей, друзьями, семьей или в отеле.

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