Сколько беженцев планируют вернуться в Украину из Литвы — исследование
По данным опроса, 75% беженцев из Украины, обратившихся за временным убежищем в Литву, хотят вернуться на Родину, когда это будет безопасно, а около 17% пока не определились.
Об этом сообщает Delfi, ссылаясь на исследование, проведенное в 2023 году в Вильнюсском офисе Международной организации по миграции (IOM Lietuva).
Какие главные вызовы для украинских беженцев в Литве
- финансовая стабильность — 25%;
- языковой барьер — 21%;
- долгосрочная аренда жилья — 19%;
- трудоустройство — 19%.
Как сообщает глава IOM Lietuva Эйтвидас Бингялис, в течение двух лет полномасштабной войны на смену базовым потребностям пришли вызовы, связанные с интеграцией.
«Мы сейчас все чаще слышим о курсах литовского, это значит, что люди выбрали жизнь в Литве, пока в их стране опасно. Однако большая часть украинцев планирует вернуться домой, когда это будет возможно», — сказал Бингялис.
В первые месяцы после прибытия в Литву украинцы отмечали, что особенно нуждаются в финансовой помощи и медицинских услугах, а после первого года стали актуальны поиск работы и курсы литовского. Поэтому им предоставили возможность бесплатно изучать литовский язык. Сообщается, что курсы посетили 400 украинцев.
В чем нуждаются беженцы
Исследование показало, что по-прежнему остается актуальным вопрос покупки:
- лекарств (19%);
- средств личной гигиены — 16%;
- одежды — 14%.
За это время украинцам раздали 2000 карточек для приобретения лекарств, 160 семей получили купоны на сумму 150 евро на покупку разных вещей для обустройства быта, а на покрытие бытовых расходов за первый год организация выделила 330 тыс. евро.
Выделялись также деньги на оплату аренды, а в прошлом году был открыт информационный центр MICenter, в котором проводят разные занятия для украинцев.
«Что касается интеграции украинцев в других странах Балтии и связанных с ней вызовов, то здесь особой разницы нет. В Литве и Латвии на первом месте — финансовая стабильность, в Эстонии — языковой барьер, соответственно 25%, 38% и 42%, в соседних странах украинцы также сталкиваются с проблемой долгосрочной аренды (Латвия — 17%, Эстония — 21%)) и вызовами, связанными с трудоустройством (Латвия — 31%, Эстония — 33%)», — сказал глава IOM Lietuva.
За два года с начала войны в Украину в Литву приехали около 84 тысяч украинцев.
Напомним, в Литве было принято постановление о выделении дополнительных 326 тысяч евро на поддержку беженцев из Украины. Средства будут направлены министерству социальной защиты, труда и здравоохранения, которое распределит их по потребностям украинцев.
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