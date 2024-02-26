Лагеря для беженцев в Германии, которые все еще предоставляют убежище украинцам — Finance.ua

Лагеря для беженцев в Германии, которые все еще предоставляют убежище украинцам Сегодня 06:02 — Мир

Лагеря для беженцев в Германии, которые все еще предоставляют убежище украинцам

Украинские беженцы продолжают прибывать в Германию в поисках временного убежища. Сейчас его получили уже 1,2 млн граждан. В этом году все еще принимают беженцев, однако вопрос о размещении решается до сих пор.

Об этом пишет uahelp.wiki.

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Известно, что большинство переселенцев сначала попадают во временные приемные пункты, которые являются временными убежищами. Затем они распределяются по федеральным землям.

«В Германии очень тяжелая ситуация с жильем. Вы должны рассчитывать на многие месяцы проживания в ангарах, общежитиях, контейнерах или спортзалах, необязательно вблизи большого города», — отмечают волонтеры.

Какие условия для беженцев, приехавших в ФРГ

Самый важный пункт — наличие регистрации. Обратите внимание, что зарегистрированные беженцы не будут приниматься в других местах. Они должны проживать в той федеральной земле, где их зарегистрировали либо куда их направили.

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Для переезда в другую землю понадобится специальное разрешение, которое можно получить только в весомых случаях:

поиск работы;

обучение;

переезд в семью или из-за несовершеннолетних детей.

Какие земли Германии принимают беженцев в феврале:

Берлин. В бывшем аэропорту Tegel находится самый большой пункт первичного приема. Отсюда беженцев расселяют по всей стране. Территория закрытая, доступна только специальным автобусом. Если вы на своем авто, его следует оставить на внешней парковке. Все необходимые данные, включая контактный номер центра, доступны по ссылке.

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В федеральной земле Баден-Вюртемберг приемные пункты распределяют мигрантов на другие регионы, в частности в Баварию, Рейнланд-Пфальц и Гессен.

В Карлсруэ (адрес — Durlacher Allee 100, 76 137 Karlsruhe) приемный центр принимает всех. Если вы приехали на автомобиле, его нужно будет оставлять за пределами лагеря. Сюда нельзя с домашними животными, которые по размеру больше кошки.

В Месштеттене (Geißbühlstraße 51, 72 469 Meßstetten) приемный пункт также открыт, однако переселенцев распределяют на другие федеральные земли. Сюда сложно доехать на общественном транспорте, но можно приехать на собственной машине. Запрещается приезжать с крупными собаками и собаками боевых пород. Всех животных размещают на территории лагеря в специальном питомнике.

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Во Фрайбурге (Basler Landstraße 16, 79 111 Freiburg) также открыт приемный пункт и переселенцев также распределяют на другие федеральные земли. Здесь не принимают людей, нуждающихся в медицинской помощи или специальном уходе, но принимают небольших животных, которые могут находиться вместе с хозяевами, а собак нужно держать постоянно на поводке.

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