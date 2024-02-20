Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до 30 июня: Дуда подписал указ — Finance.ua
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Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до 30 июня: Дуда подписал указ

Мир
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Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до 30 июня: Дуда подписал указ
Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до 30 июня: Дуда подписал указ
Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о продлении временной защиты для беженцев из Украины до 30 июня 2024 года.
Об этом сообщает издание PAP со ссылкой на канцелярию главы государства.
«Президент Анджей Дуда подписал закон о помощи гражданам Украины, который, среди прочего, продлевает легальное пребывание украинских беженцев до 30 июня 2024 года», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, закон принят во исполнение решения Совета ЕС о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2025 года.
Пребывание граждан Украины является легальным, если они прибыли в Польшу в период с 24 февраля 2022 по 4 марта 2024 года.
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Закон также вносит изменения, которые продлевают до 28 месяцев срок, в течение которого украинцу, получившему квалификацию врача или стоматолога за пределами территории государств-членов ЕС, может быть предоставлено разрешение на осуществление врачебной или стоматологической практики.
Кроме того, вносятся изменения в законы «О налоге на доходы физических лиц» и «О налоге на прибыль предприятий» путем продления до 2024 года действия налоговых преференций, связанных с преодолением последствий военных действий на территории Украины.
Закон вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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По материалам:
УНН
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