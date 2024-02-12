В Польше прогнозируют рост ВВП до 2% благодаря украинским беженцам — Finance.ua

В Польше прогнозируют рост ВВП до 2% благодаря украинским беженцам Сегодня 19:32 — Мир

В Польше прогнозируют рост ВВП до 2% благодаря украинским беженцам

В Польше уровень трудоустройства украинских беженцев является самым высоким среди стран Евросоюза, благодаря этому рост ВВП на протяжении пяти лет, по прогнозу, может составить 1,2−2%.

Об этом заявил заместитель госсекретаря Министерства внутренней политики и администрации РП Мацей Дущик во время обсуждения в Сейме законопроекта о помощи украинцам.

По словам чиновника, в Польше уровень трудоустройства украинских беженцев самый высокий не только из стран ЕС, но и стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.

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«Последние данные свидетельствуют, что этот уровень трудоустройства (беженцев из Украины. — Ред.) в Польше составляет 67%, в то же время в Германии он не достигает даже 30%», — сказал Дущик.

Он сообщил, что в Управлении социального страхования (ZUS) зарегистрировано более 750 тыс. украинцев, что составляет более 70% всех иностранцев.

«Граждане Украины вносят сейчас очень много в польскую систему социального страхования… В свою очередь, если речь идет об использовании (системы ZUS. — Ред.), то эти суммы в целом не так велики», — подчеркнул Дущик.

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Он сообщил, что приток военных беженцев из Украины отразился также на польском ВВП. Он напомнил, что в последнее время было проведено несколько независимых исследований влияния этого фактора на рост экономики РП.

«В первый период наблюдались значительные расходы военных беженцев, которые привезли с собой наличные деньги, и тогда наблюдался рост, оцениваемый в 0,5% ВВП. Сегодня же, если смотреть в перспективе нескольких лет, на сколько процентов примерно вырастет ВВП, то наиболее вероятная оценка — рост ВВП на протяжении пяти лет на 1,2−2%», — заявил Дущик, заметив, что это достаточно много.

Сейм Польши в пятницу проголосовал за изменения в принятый в марте 2022 года закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом. Изменениями к закону предусматривается:

продление срока легальности пребывания военных беженцев в Польше до 30 июня;

допустимости дальнейшего использования до этого времени зданий, где временно проживают беженцы из Украины;

легальности до этого времени разрешительных документов украинцев на пребывание в РП;

кроме того, предусмотрено продление до 30 июня возможности выполнения работы врачами, стоматологами, медсестрами и акушерками из Украины.

По предварительным данным, в Польше находится до одного миллиона украинских беженцев, прибывших после начала полномасштабного вторжения россии.

Укрінформ По материалам:

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