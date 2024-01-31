Польша хочет стать не только военным, но и экономическим хабом для восстановления Украины, — Сикорский Сегодня 20:20

Польша хочет стать не только военным, но и экономическим хабом для восстановления Украины, — Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении его страны стать не только военным, но и экономическим хабом по восстановлению Украины.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок во вторник в Берлине.

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«Мы будем говорить о восстановлении Украины. Польша хочет быть не только военным, но и экономическим хабом для восстановления Украины, но сначала нужно победить в войне», — подчеркнул Сикорский.

По его словам, война показала, что Веймарский треугольник может быть важным форумом сотрудничества и источником хороших замыслов по поводу будущего ЕС. Министр отметил, что недавно встречался с главой МИД Франции Стефаном Сежурном, во время этой встречи согласовано дальнейшее сотрудничество в Веймарском треугольнике.

«Надеюсь, что уже вскоре на нашем уровне мы сможем встретиться в Париже и, конечно, Украина будет одной из главных тем переговоров», — подчеркнул Сикорский.

По словам главы МИД Польши, поддержка Украины является инвестицией в европейскую безопасность.

Он надеется, что вскоре будет решена проблема создания европейского фонда для помощи Украине.

«Я надеюсь, что в феврале удастся согласовать выделение 5 млрд евро для Украины на этот год», — подчеркнул польский министр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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