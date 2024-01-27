Польша изменит правила пребывания беженцев из Украины в 2024 году — Finance.ua

Польша изменит правила пребывания беженцев из Украины в 2024 году Сегодня 11:00 — Личные финансы

Польша изменит правила пребывания беженцев из Украины в 2024 году

В Польше подсчитали, что с 24 февраля 2022 года по 27 декабря 2023 года во всех воеводствах организованным проживанием воспользовалось почти 531 тысяча беженцев из Украины.

Об этом пишет ukrayina.pl

Предусмотренная законом спецзащита для украинских беженцев, которая заканчивается 4 марта, будет продлена на шесть месяцев. По истечении этого срока правила изменятся.

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Среди анонсированных изменений

Отмена статуса беженца после выезда гражданина Украины из Польши даже на короткие сроки (например, на праздники или в отпуск).

По мнению правительства, действия таких лиц показывают, что им уже не нужна временная защита. Также беженцы получат меньшие выплаты на детей.

Польское правительство проведет консультации с министерствами, органами местного самоуправления и организациями, оказывающими беженцам помощь.

«Изменения очень нужны. Международную финансовую помощь от государства должны оказывать только больным, зависимым и инвалидам, преимущественно из Восточной Украины», — говорит Анета Жоховская, директор Фонда Лены Гроховской, которая управляет пятью центрами для беженцев в Польше. Там проживает около тысячи человек.

Введенная правительством ПиС в марте прошлого года частичная оплата за питание и проживание для украинцев, которые дольше проживают в центрах коллективного размещения, оказывается положением «на бумаге». По данным, подготовленным для «Rz» Министерством внутренних дел, в настоящее время в финансируемых государством центрах проживает более 42 200 граждан Украины.

Напомним, ранее речь шла о том, что Польша проверит украинцев на законность получения выплат. Иностранцы в Польше, в частности, украинские граждане, имеют право на получение различных соцвыплат. Большинство беженцев получают выплаты на детей в сумме 500 злотых ежемесячно.

Но ZUS решил перепроверить, кто из иностранцев получает помощь неправомерно. ZUS имеет право отозвать выплаты с взыскание штрафа. Так, выплаты пособия 500+ уже приостановили в сумме 18 000 злотых.

Справка Finance.ua:

Украинцы, которые в результате боевых действий в Украине прибыли на территорию Польши после 1 января 2023 года (в том числе те, которые выехали из Украины после 24 февраля 2022 года), не получали помощи по проекту в 2022 году и находятся в Польше после 1 января 2023 года, могут получить помощь.

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