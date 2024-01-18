Польша продлила действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2025 года — Finance.ua
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Польша продлила действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2025 года

Мир
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Польша продлила действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2025 года
Польша продлила действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2025 года
Механизм временной защиты, запущенный исполнительным решением Совета ЕС в марте 2022 года, сначала на один год, был продлен еще на один год — до 4 марта 2025 года.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Польши.
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«Лицам, получившим от Управления по делам иностранцев свидетельство о временной защите со сроком действия до 4 марта 2023 года, 4 сентября 2023 года или 4 марта 2024 года, не нужно обращаться за новыми документами. Эти сертификаты будут действовать до 4 марта 2025 года», — отмечено в сообщении.
Нормативы не предусматривают правовой основы для замены уже выданных свидетельств в связи с продлением временной защиты.
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В документах есть соответствующая отметка о продлении срока их действия в силу закона. Поэтому иностранцы, уже получившие сертификаты, могут продолжать использовать их в качестве документов на жительство, подтверждающих их легальный статус.
Напомним, в Польше официально работает около 750 тысяч украинцев. В 2023 году снизилась доля тех, кто доволен своей работой в этой стране.
В Польше, несмотря на большое количество украинцев и работников из других стран, остается дефицит рабочих рук. В перечне профессий, которые будут пользоваться наибольшим спросом на рынке труда в 2024 году, большинство связано с физическим трудом.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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