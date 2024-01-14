Сколько украинцы зарабатывают в Польше и какое образование имеют — исследование
В 2023 году чаще всего как украинские беженцы, так и довоенные мигранты получали зарплату в размере 3000 — 4000 злотых (28 тыс. — 38 тыс. грн). 49% беженцев задекларировали заработок менее 3000 злотых, среди довоенных мигрантов таковых всего 21%.
Об этом говорится в отчете Национального Банка Польши (НБП), проанализировавшем аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.
Согласно опросу, проводившемуся НБП с 2019 года, средняя заработная плата мигрантов, прибывших в Польшу до начала войны, выросла между 2019 и 2022 годами примерно на 38%, а между 2022 и 2023 годами — на 6%. Средняя чистая заработная плата, полученная украинцами в Польше, составляет около 33 тыс. грн.
Всего до полномасштабной войны в Украине трудоустроены были 94% украинских мигрантов в Польше по сравнению с 64% мигрантов времен войны.
Портрет украинцев в Польше
Подавляющее большинство всех беженцев после 24 февраля 2022 составляли женщины — 78%, беженцы-мужчины — 22%.
Женщин, оставшихся в Польше с детьми и не имеющих других членов семьи — 26% всех беженцев, за ними идут 12% женщин, оставшихся с детьми и партнером (мужчиной).
Однако относительно высокий процент женщин, находящихся в Польше без детей и партнера — одни или только с другими членами семьи, в общей сложности 32%.
Несмотря на то, что украинских мужчин-беженцев из Украины меньше, они гораздо лучше чувствуют себя на польском рынке труда. Большая часть из них работает (71% против 61%) и только 15% мужчин безработные против 27% женщин.
Профессии и образование мигрантов
Интересно, что довоенные мигранты в основном работали на профессиях, требующих специальной квалификации, но не высшего образования (сварщики, токари, электричества
и т. п.). В то время как прибывшие и устроившиеся на работу в Польше беженцы оказались в среднем людьми с относительно высоким образованием, однако подавляющее большинство беженцев выполняли простую работу, которая не требовала квалификации.
В аналитическом центре Gremi Personal опросили трудоустроенных украинцев относительно уровня полученного образования в Украине (в опросе приняли участие 480 респондентов).
Итак, 36% имеют среднее техническое образование — это самый большой показатель среди всех. 26% имеют полное среднее образование, 18% получили высшее образование, 8% - базовое среднее, 6% - имеют незаконченное высшее образование.
3% имеют научную степень, и по 1,5% приходится на пункты «высшее техническое» и «незаконченное среднее».
Заработная плата украинских беженцев в Польше в основном зависит от повышения минимальной заработной платы в польской экономике и редко связана с образованием, полученным в Украине, независимо от его уровня. Однако если высококвалифицированные украинцы достаточно владеют польским языком — они могут конкурировать с поляками за вакантные места", — отметили в Gremi Personal.
Справка Finance.ua:
- в Польше составил перечень профессий, которые будут пользоваться наибольшим спросом на рынке труда в 2024 году. Преимущественно это работа, связанная с физическим трудом;
- в январе 2024 года минимальная заработная плата в Польше выросла до 3222 злотых (29 810 грн). Такое повышение стало рекордным за последние 15 лет.
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