Сколько украинцы зарабатывают в Польше и какое образование имеют — исследование Сегодня 08:05 — Личные финансы

Сколько украинцы зарабатывают в Польше и какое образование имеют — исследование

В 2023 году чаще всего как украинские беженцы, так и довоенные мигранты получали зарплату в размере 3000 — 4000 злотых (28 тыс. — 38 тыс. грн). 49% беженцев задекларировали заработок менее 3000 злотых, среди довоенных мигрантов таковых всего 21%.

Об этом говорится в отчете Национального Банка Польши (НБП), проанализировавшем аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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Согласно опросу, проводившемуся НБП с 2019 года, средняя заработная плата мигрантов, прибывших в Польшу до начала войны, выросла между 2019 и 2022 годами примерно на 38%, а между 2022 и 2023 годами — на 6%. Средняя чистая заработная плата, полученная украинцами в Польше, составляет около 33 тыс. грн.

Всего до полномасштабной войны в Украине трудоустроены были 94% украинских мигрантов в Польше по сравнению с 64% мигрантов времен войны.

Портрет украинцев в Польше

Подавляющее большинство всех беженцев после 24 февраля 2022 составляли женщины — 78%, беженцы-мужчины — 22%.

Женщин, оставшихся в Польше с детьми и не имеющих других членов семьи — 26% всех беженцев, за ними идут 12% женщин, оставшихся с детьми и партнером (мужчиной).

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Однако относительно высокий процент женщин, находящихся в Польше без детей и партнера — одни или только с другими членами семьи, в общей сложности 32%.

Несмотря на то, что украинских мужчин-беженцев из Украины меньше, они гораздо лучше чувствуют себя на польском рынке труда. Большая часть из них работает (71% против 61%) и только 15% мужчин безработные против 27% женщин.

Профессии и образование мигрантов

Интересно, что довоенные мигранты в основном работали на профессиях, требующих специальной квалификации, но не высшего образования (сварщики, токари, электричества и т. п. ). В то время как прибывшие и устроившиеся на работу в Польше беженцы оказались в среднем людьми с относительно высоким образованием, однако подавляющее большинство беженцев выполняли простую работу, которая не требовала квалификации.

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В аналитическом центре Gremi Personal опросили трудоустроенных украинцев относительно уровня полученного образования в Украине (в опросе приняли участие 480 респондентов).

Итак, 36% имеют среднее техническое образование — это самый большой показатель среди всех. 26% имеют полное среднее образование, 18% получили высшее образование, 8% - базовое среднее, 6% - имеют незаконченное высшее образование.

Инфографика: Gremi Personal.

3% имеют научную степень, и по 1,5% приходится на пункты «высшее техническое» и «незаконченное среднее».

Заработная плата украинских беженцев в Польше в основном зависит от повышения минимальной заработной платы в польской экономике и редко связана с образованием, полученным в Украине, независимо от его уровня. Однако если высококвалифицированные украинцы достаточно владеют польским языком — они могут конкурировать с поляками за вакантные места", — отметили в Gremi Personal.

Справка Finance.ua:

в Польше составил перечень профессий, которые будут пользоваться наибольшим спросом на рынке труда в 2024 году. Преимущественно это работа, связанная с физическим трудом;

в январе 2024 года минимальная заработная плата в Польше выросла до 3222 злотых (29 810 грн). Такое повышение стало рекордным за последние 15 лет.



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