Все меньше украинцев довольны своей работой в Польше (опрос) — Finance.ua

Все меньше украинцев довольны своей работой в Польше (опрос)
В Польше официально работает около 750 тысяч украинцев. В 2023 году снизилась доля тех, кто доволен своей работой в этой стране.
Сколько людей испытывают нехватку их польской зарплаты на жизнь, рассказывает yavp.pl.
Количество украинцев на рынке труда Польши, удовлетворенных своей работой, в 2023 году снизилось по сравнению с прошлыми годами. Это следует из отчета компании OTTO Work Force Central Europe, который называется «Как украинцы оценивают работу в Польше».
К концу 2023 года только 75% временных работников из Украины ответили, что удовлетворены работой в Польше. В 2022 году положительно оценивали свою работу в этой стране 79% опрошенных, а в 2021 году — 85%.
«Нужно отметить, что большую часть временных работников составляют беженцы, вынужденные покинуть свою родину из-за войны. В их случае причиной снижения удовлетворенности работой в Польше может быть неопределенность по окончании войны и усталость от длительного пребывания в Польше», — отметил управляющий директор компании Томаш Дудек.
По его словам, еще одна проблема — несоответствие структуры работников с рабочими предложениями, поскольку выросло количество женщин, работающих в Польше. Также причиной недовольства может быть рост расходов на жизнь в стране.
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В числе опрошенных временных работников из Украины не всем хватает заработанных денег для содержания себя. На этот вопрос украинцы ответили так:
- хватает на содержание себя и на основные покупки — 43%;
- могут экономить и откладывать деньги — ¼ опрошенных;
- тяжело содержать себя на польскую зарплату — 22%.
Несмотря на высокие расходы на жизнь в Польше, более половины респондентов (56%) переводят часть заработанных денег семьям в Украине. Почти треть отправляют семье от 20 до 30% своей заработной платы, половина — до 20% заработанного.
Большинство украинцев не готовы переезжать в другой город в Польше, если им предложат лучшую работу. Таких ответов было 59%. Среди основных причин: нежелание начинать все сначала в другом городе — 76%, нежелание менять школу для детей — 53%, нежелание расставаться со знакомыми — 26%.
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