На что украинцы в Польше берут кредиты в банках — Finance.ua

На что украинцы в Польше берут кредиты в банках Сегодня 12:00 — Кредит&Депозит

На что украинцы в Польше берут кредиты в банках

После начала войны в Украине и волны иммиграции польские банкиры задавались вопросом, как украинцы будут «банковать» в Польше. Они рассматривали два сценария. В первом случае беженцы используют свои счета только для ежедневных платежей, а во втором случае — берут кредиты со временем. Это свидетельствует о том, что они планируют оставаться в Польше на больший период времени.

О том, какие кредиты берут украинцы в Польше, пишет польское издание money.pl.

С января по октябрь банки предоставили клиентам кредиты на 2,621 млрд злотых. Общий долговый баланс украинцев на конец октября составил 7,942 млрд злотых.

На что берут кредиты

75 процентов составляют ипотечные кредиты,

19 процентов — кредиты наличными,

кредиты и карты в рассрочку составляют всего 2%.

«Стоимость их долга составляет всего 0,5 процента всего кредитного портфеля польских банков» — говорится в сообщении. Для сравнения доля украинцев в пуле личных счетов составляет более 4%.

Напомним, по данным Европейского статистического бюро, показатель безработицы в Польше составляет всего 3%. Это так называемый средний уровень безработицы, рассчитанный как процент безработных людей в возрасте 15−74 лет, активно искавших работу в течение последних недель, по отношению ко всем экономически активным людям в данной стране.

В Польше не люди ищут работу, а вакансии ищут сотрудников. Здесь не хватает работников по 27 профессиям.

Самые разыскиваемые работники в 2023 году в Польше:

плотники,

кровельщики,

электрики,

повара,

механики,

монтажники строительных установок,

каменщики и штукатуры,

операторы и механики землеройной техники,

операторы резальных машин,

сварщики и слесари,

водители автобусов,

водители грузовиков и трактористы,

строители,

строительные и отделочные рабочие.

Справка Finance.ua:

По данным Главного Управления Статистики (GUS), в Польше средняя зарплата равна 7380 злотых брутто. Однако это совсем не означает, что такой заработок можно получать во всех регионах страны.

Больше всего можно заработать не в столице. В сентябре 2023 года средняя зарплата на предприятиях в Кракове составила около 10 тысяч злотых в месяц. Это самый высокий результат в Польше.

В Польше рекордное количество трудоустроенных иностранцев — 1 млн 125 тыс. Из них три четверти украинцев — посчитали в Управлении социального страхования (ZUS);

резиденты Украины с начала 2022 года приобрели в собственность или ликвидировали 6721 иностранную компанию. Из них 33% открыли свой бизнес в Польше.

Блокада границы со стороны Польши

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