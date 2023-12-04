На что украинцы в Польше берут кредиты в банках — Finance.ua

На что украинцы в Польше берут кредиты в банках
После начала войны в Украине и волны иммиграции польские банкиры задавались вопросом, как украинцы будут «банковать» в Польше. Они рассматривали два сценария. В первом случае беженцы используют свои счета только для ежедневных платежей, а во втором случае — берут кредиты со временем. Это свидетельствует о том, что они планируют оставаться в Польше на больший период времени.
О том, какие кредиты берут украинцы в Польше, пишет польское издание money.pl.
С января по октябрь банки предоставили клиентам кредиты на 2,621 млрд злотых. Общий долговый баланс украинцев на конец октября составил 7,942 млрд злотых.
На что берут кредиты
- 75 процентов составляют ипотечные кредиты,
- 19 процентов — кредиты наличными,
- кредиты и карты в рассрочку составляют всего 2%.
«Стоимость их долга составляет всего 0,5 процента всего кредитного портфеля польских банков» — говорится в сообщении. Для сравнения доля украинцев в пуле личных счетов составляет более 4%.
Напомним, по данным Европейского статистического бюро, показатель безработицы в Польше составляет всего 3%. Это так называемый средний уровень безработицы, рассчитанный как процент безработных людей в возрасте 15−74 лет, активно искавших работу в течение последних недель, по отношению ко всем экономически активным людям в данной стране.
В Польше не люди ищут работу, а вакансии ищут сотрудников. Здесь не хватает работников по 27 профессиям.
Самые разыскиваемые работники в 2023 году в Польше:
- плотники,
- кровельщики,
- электрики,
- повара,
- механики,
- монтажники строительных установок,
- каменщики и штукатуры,
- операторы и механики землеройной техники,
- операторы резальных машин,
- сварщики и слесари,
- водители автобусов,
- водители грузовиков и трактористы,
- строители,
- строительные и отделочные рабочие.
Справка Finance.ua:
- По данным Главного Управления Статистики (GUS), в Польше средняя зарплата равна 7380 злотых брутто. Однако это совсем не означает, что такой заработок можно получать во всех регионах страны.
- Больше всего можно заработать не в столице. В сентябре 2023 года средняя зарплата на предприятиях в Кракове составила около 10 тысяч злотых в месяц. Это самый высокий результат в Польше.
- В Польше рекордное количество трудоустроенных иностранцев — 1 млн 125 тыс. Из них три четверти украинцев — посчитали в Управлении социального страхования (ZUS);
- резиденты Украины с начала 2022 года приобрели в собственность или ликвидировали 6721 иностранную компанию. Из них 33% открыли свой бизнес в Польше.
Блокада границы со стороны Польши
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