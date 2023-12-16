Минимальная зарплата в Польше возрастет на 18%. Сколько предлагают украинцам — Finance.ua

Минимальная зарплата в Польше возрастет на 18%. Сколько предлагают украинцам
В январе 2024 года минимальная заработная плата в Польше составит 3222 злотых (29 810 грн). Такое повышение станет рекордным за последние 15 лет.
Украинцы, которые живут и работают в Польше, могут найти в этом стимул не рассматривать другие западные направления для трудовой деятельности, прокомментировали в международном агентстве по трудоустройству Gremi Personal.
Согласно результатам опроса агентства, который проводился в ноябре, только 20% респондентов выразили четкое намерение остаться в Польше, 13% планируют находиться здесь до 5 лет, 11% остаются минимум в год, 10% — на полгода.
Больше всего голосов отдали за пункт «трудно определиться» — 46%.
Как это повлияет на украинцев в Польше
В агентстве объясняют, что рост минимальной заработной платы станет положительным фактором для работников с отсутствием квалификации, в том числе рабочих заводов, складов и фабрик. В то время для высококвалифицированных рабочих, таких как электрики, сварщики, швеи, слесари эта новость не является финансово привлекательной, ведь такие специалисты раньше получали на 30% больше обычных работников, а с января их ставки сравняются. Следовательно, для того, чтобы зарабатывать больше, узкопрофессиональные специалисты должны повышать свою квалификацию.
Кроме того, и работодатели могут ощутить значительное давление в связи с увеличением затрат на оплату труда.
В этом году к повышению заработной платы женщинам без знания языка и специализации предлагают такие простые вакансии, как упаковка одежды на складе, производство и упаковка полуфабрикатов, замораживание овощей и фруктов, изготовление и упаковка рождественских украшений. Минимальная ставка на таких вакансиях составляет 19 злотых в час (177 грн). На вакансиях, требующих узкой квалификации, таким как швея, пекарь или повар, предлагают от 250 грн в час.
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