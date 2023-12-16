Минимальная зарплата в Польше возрастет на 18%. Сколько предлагают украинцам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минимальная зарплата в Польше возрастет на 18%. Сколько предлагают украинцам

Мир
12
Минимальная зарплата в Польше возрастет на 18%. Сколько предлагают украинцам
Минимальная зарплата в Польше возрастет на 18%. Сколько предлагают украинцам
В январе 2024 года минимальная заработная плата в Польше составит 3222 злотых (29 810 грн). Такое повышение станет рекордным за последние 15 лет.
Украинцы, которые живут и работают в Польше, могут найти в этом стимул не рассматривать другие западные направления для трудовой деятельности, прокомментировали в международном агентстве по трудоустройству Gremi Personal.
Согласно результатам опроса агентства, который проводился в ноябре, только 20% респондентов выразили четкое намерение остаться в Польше, 13% планируют находиться здесь до 5 лет, 11% остаются минимум в год, 10% — на полгода.
Больше всего голосов отдали за пункт «трудно определиться» — 46%.

Как это повлияет на украинцев в Польше

В агентстве объясняют, что рост минимальной заработной платы станет положительным фактором для работников с отсутствием квалификации, в том числе рабочих заводов, складов и фабрик. В то время для высококвалифицированных рабочих, таких как электрики, сварщики, швеи, слесари эта новость не является финансово привлекательной, ведь такие специалисты раньше получали на 30% больше обычных работников, а с января их ставки сравняются. Следовательно, для того, чтобы зарабатывать больше, узкопрофессиональные специалисты должны повышать свою квалификацию.
Читайте также
Кроме того, и работодатели могут ощутить значительное давление в связи с увеличением затрат на оплату труда.
В этом году к повышению заработной платы женщинам без знания языка и специализации предлагают такие простые вакансии, как упаковка одежды на складе, производство и упаковка полуфабрикатов, замораживание овощей и фруктов, изготовление и упаковка рождественских украшений. Минимальная ставка на таких вакансиях составляет 19 злотых в час (177 грн). На вакансиях, требующих узкой квалификации, таким как швея, пекарь или повар, предлагают от 250 грн в час.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.