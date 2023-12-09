В Польше изменят размер выплат по программе «500+» для украинцев — Finance.ua

В Польше изменят размер выплат по программе «500+» для украинцев Сегодня 15:01 — Личные финансы

В Польше изменят размер выплат по программе «500+» для украинцев

С 1 января 2024 года в Польше изменится размер выплат, которые украинцы получают на детей. Ежемесячное пособие «500+» увеличат до 800 злотых в месяц.

Какие правила оформления этих выплат — рассказали ukrayina.pl

Украинские беженцы в Польше имеют право на ежемесячную выплату на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 500 злотых (4575 грн). С нового года эта социальная помощь вырастет для всех получателей до 800 злотых (7320 грн). Деньги выплачиваются на детей младше 18 лет.

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Тем украинцам, которые уже получают эти «детские» выплаты, подавать дополнительное заявление не нужно. Всем получателям Управление социального страхования (ZUS) пересчитает пособие автоматически. Все остальные выплаты для семей останутся без изменений.

В то же время с 1 февраля начнется прием заявок на назначение пособия по уходу за ребенком на период с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года.

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Украинцы, которые впервые оформляют социальное пособие «800+», должны отвечать требованиям: легально находиться в Польше и воспитывать несовершеннолетнего ребенка. Нужно иметь:

идентификационный номер PESEL (заявителя и ребенка);

адрес электронной почты;

номер телефона польского оператора;

номер банковского счета в Польше

Сейчас заявление на выплаты «500+» («800+») подают только онлайн. Можно воспользоваться одним из способов:

мобильное приложение mZUS;

портал электронных услуг ЗУС (PUE ZUS);

портал Emp@tia;

электронный банкинг, сотрудничающий с ZUS.

В ZUS могут запросить дополнительные документы. К примеру, документ, подтверждающий легальность пребывания и доступ к рынку труда в Польше, если взрослый прибыл в Польшу до 24 февраля 2022 года, а ребенок после начала войны (например — разрешение на временное проживание «карту побыта»). Или решение суда о назначении заявителя временным опекуном ребенка.

Деньги поступят на польский банковский счет, который будет указан в заявлении в ZUS.

В то же время украинцам следует учесть, что выплаты «500+» приостанавливают сразу после выезда за пределы Польши даже на несколько дней. По возвращении приходится их обновлять.

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