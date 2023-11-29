Работников каких профессий больше всего не хватает в Польше — Finance.ua

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Работников каких профессий больше всего не хватает в Польше

Личные финансы
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Работников каких профессий больше всего не хватает в Польше
Работников каких профессий больше всего не хватает в Польше
По данным Европейского статистического бюро, показатель безработицы в Польше составляет всего 3%. Это так называемый средний уровень безработицы, рассчитанный как процент безработных людей в возрасте 15−74 лет, активно искавших работу в течение последних недель, по отношению ко всем экономически активным людям в данной стране.
Этот европейский показатель означает, что Польша вместе с Германией занимает 2-е место в европейском рейтинге. Лучшая ситуация (безработица 2,1%) только в Чехии. Таким образом, в Польше не люди ищут работу, а вакансии «ищут» работников. В Польше не хватает работников по 27 профессиям.
Самые разыскиваемые работники в 2023 году в Польше:
  • плотники,
  • кровельщики,
  • электрики,
  • повара,
  • механики,
  • монтажники строительных установок,
  • каменщики и штукатуры,
  • операторы и механики землеройной техники,
  • операторы резальных машин,
  • сварщики и слесари,
  • водители автобусов,
  • водители грузовиков и трактористы,
  • строители,
  • строительные и отделочные рабочие.
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Медицинской отрасли требуются:
  • врачи,
  • медсестры и акушерки,
  • психологи,
  • психотерапевты,
  • физиотерапевты,
  • массажисты,
  • сиделки для пожилых людей и инвалидов.
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В образовании также большое количество вакансий:
  • преподаватели практического профессионального обучения,
  • учителя общего образования,
  • учителя профессионально-технических предметов,
  • учителя, которые преподают в специальных школах и интеграционных классах.
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По материалам:
uamedia
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