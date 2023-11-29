Работников каких профессий больше всего не хватает в Польше — Finance.ua

Работников каких профессий больше всего не хватает в Польше Сегодня 16:17 — Личные финансы

Работников каких профессий больше всего не хватает в Польше

По данным Европейского статистического бюро, показатель безработицы в Польше составляет всего 3%. Это так называемый средний уровень безработицы, рассчитанный как процент безработных людей в возрасте 15−74 лет, активно искавших работу в течение последних недель, по отношению ко всем экономически активным людям в данной стране.

Этот европейский показатель означает, что Польша вместе с Германией занимает 2-е место в европейском рейтинге. Лучшая ситуация (безработица 2,1%) только в Чехии. Таким образом, в Польше не люди ищут работу, а вакансии «ищут» работников. В Польше не хватает работников по 27 профессиям.

Самые разыскиваемые работники в 2023 году в Польше:

плотники,

кровельщики,

электрики,

повара,

механики,

монтажники строительных установок,

каменщики и штукатуры,

операторы и механики землеройной техники,

операторы резальных машин,

сварщики и слесари,

водители автобусов,

водители грузовиков и трактористы,

строители,

строительные и отделочные рабочие.

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Медицинской отрасли требуются:

врачи,

медсестры и акушерки,

психологи,

психотерапевты,

физиотерапевты,

массажисты,

сиделки для пожилых людей и инвалидов.

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В образовании также большое количество вакансий:

преподаватели практического профессионального обучения,

учителя общего образования,

учителя профессионально-технических предметов,

учителя, которые преподают в специальных школах и интеграционных классах.

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uamedia По материалам:

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