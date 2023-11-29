Работников каких профессий больше всего не хватает в Польше — Finance.ua

Работников каких профессий больше всего не хватает в Польше
По данным Европейского статистического бюро, показатель безработицы в Польше составляет всего 3%. Это так называемый средний уровень безработицы, рассчитанный как процент безработных людей в возрасте 15−74 лет, активно искавших работу в течение последних недель, по отношению ко всем экономически активным людям в данной стране.
Этот европейский показатель означает, что Польша вместе с Германией занимает 2-е место в европейском рейтинге. Лучшая ситуация (безработица 2,1%) только в Чехии. Таким образом, в Польше не люди ищут работу, а вакансии «ищут» работников. В Польше не хватает работников по 27 профессиям.
Самые разыскиваемые работники в 2023 году в Польше:
- плотники,
- кровельщики,
- электрики,
- повара,
- механики,
- монтажники строительных установок,
- каменщики и штукатуры,
- операторы и механики землеройной техники,
- операторы резальных машин,
- сварщики и слесари,
- водители автобусов,
- водители грузовиков и трактористы,
- строители,
- строительные и отделочные рабочие.
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Медицинской отрасли требуются:
- врачи,
- медсестры и акушерки,
- психологи,
- психотерапевты,
- физиотерапевты,
- массажисты,
- сиделки для пожилых людей и инвалидов.
В образовании также большое количество вакансий:
- преподаватели практического профессионального обучения,
- учителя общего образования,
- учителя профессионально-технических предметов,
- учителя, которые преподают в специальных школах и интеграционных классах.
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