В каких городах Польши самые высокие зарплаты — Finance.ua

В каких городах Польши самые высокие зарплаты Сегодня 10:10 — Личные финансы

В каких городах Польши самые высокие зарплаты

По данным Главного Управления Статистики (GUS), в Польше средняя зарплата равна 7380 злотых брутто. Однако это совсем не означает, что такой заработок можно получать во всех регионах страны.

Больше всего можно заработать не в столице. В сентябре 2023 года средняя зарплата на предприятиях в Кракове составила около 10 тысяч злотых в месяц. Это самый высокий результат в Польше. А сколько зарабатывают в других регионах страны — узнаете дальше.

Где в Польше зарабатывают больше всего?

По данным GUS, в среднем в месяц в Кракове зарабатывают по 9648 злотых брутто. На втором месте в рейтинге — столица Польши. В Варшаве средний оклад составляет 8838 злотых брутто. А сразу за Варшавой, то есть на третьем месте, зарплаты в Гданьске — 8715 злотых брутто.

В Катовице и Вроцлаве уровень зарплат также превышает 8000 злотых. В Катовице зарабатывают по 8622 злотых брутто, а во Вроцлаве в среднем по 8263 злотых брутто.

А вот самые маленькие заработки в Гожуве-Великопольском, Белостоке и Кельцах. В городе Кельце, который стал антилидером рейтинга, средняя зарплата на уровне 6097 злотых брутто. Чуть лучше ситуация в Белостоке — средний оклад здесь 6 100 злотых брутто. А в Гожуве-Великопольском в среднем можно рассчитывать на 6208 злотых брутто.

Рейтинг средних зарплат в польских городах:

Краков — 9 648 злотых;

Варшава — 8 838 злотых;

Гданьск — 8 715 злотых;

Познань — 7 899 злотых;

Щецин — 7 718 злотых;

Торунь — 7487 злотых;

Быдгощ — 7 221 злотый;

Жешув — 7 095 злотых;

Лодзь — 7 051 злотый;

Люблин — 6 823 злотых;

Ольштын — 6 730 злотых;

Ополе — 6 966 злотых;

Гожув-Великопольский — 6208 злотых;

Белосток — 6 100 злотых;

Кельце — 6097 злотых.

Справка Finance.ua:

в Польше рекордное количество трудоустроенных иностранцев — 1 млн 125 тыс. Из них три четверти украинцев — посчитали в Управлении социального страхования (ZUS);

резиденты Украины с начала 2022 года приобрели в собственность или ликвидировали 6721 иностранную компанию. Из них 33% открыли свой бизнес в Польше.



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Телеканал новин 24 По материалам:

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