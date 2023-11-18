В каких городах Польши самые высокие зарплаты — Finance.ua

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В каких городах Польши самые высокие зарплаты

Личные финансы
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В каких городах Польши самые высокие зарплаты
В каких городах Польши самые высокие зарплаты
По данным Главного Управления Статистики (GUS), в Польше средняя зарплата равна 7380 злотых брутто. Однако это совсем не означает, что такой заработок можно получать во всех регионах страны.
Больше всего можно заработать не в столице. В сентябре 2023 года средняя зарплата на предприятиях в Кракове составила около 10 тысяч злотых в месяц. Это самый высокий результат в Польше. А сколько зарабатывают в других регионах страны — узнаете дальше.
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Где в Польше зарабатывают больше всего?

По данным GUS, в среднем в месяц в Кракове зарабатывают по 9648 злотых брутто. На втором месте в рейтинге — столица Польши. В Варшаве средний оклад составляет 8838 злотых брутто. А сразу за Варшавой, то есть на третьем месте, зарплаты в Гданьске — 8715 злотых брутто.
В Катовице и Вроцлаве уровень зарплат также превышает 8000 злотых. В Катовице зарабатывают по 8622 злотых брутто, а во Вроцлаве в среднем по 8263 злотых брутто.
А вот самые маленькие заработки в Гожуве-Великопольском, Белостоке и Кельцах. В городе Кельце, который стал антилидером рейтинга, средняя зарплата на уровне 6097 злотых брутто. Чуть лучше ситуация в Белостоке — средний оклад здесь 6 100 злотых брутто. А в Гожуве-Великопольском в среднем можно рассчитывать на 6208 злотых брутто.
Рейтинг средних зарплат в польских городах:
  • Краков — 9 648 злотых;
  • Варшава — 8 838 злотых;
  • Гданьск — 8 715 злотых;
  • Познань — 7 899 злотых;
  • Щецин — 7 718 злотых;
  • Торунь — 7487 злотых;
  • Быдгощ — 7 221 злотый;
  • Жешув — 7 095 злотых;
  • Лодзь — 7 051 злотый;
  • Люблин — 6 823 злотых;
  • Ольштын — 6 730 злотых;
  • Ополе — 6 966 злотых;
  • Гожув-Великопольский — 6208 злотых;
  • Белосток — 6 100 злотых;
  • Кельце — 6097 злотых.

Справка Finance.ua:

  • в Польше рекордное количество трудоустроенных иностранцев — 1 млн 125 тыс. Из них три четверти украинцев — посчитали в Управлении социального страхования (ZUS);
  • резиденты Украины с начала 2022 года приобрели в собственность или ликвидировали 6721 иностранную компанию. Из них 33% открыли свой бизнес в Польше.
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По материалам:
Телеканал новин 24
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