Украинцев выезжает в Польшу больше, чем заезжает в Украину: аналитики назвали причину — Finance.ua

Украинцев выезжает в Польшу больше, чем заезжает в Украину: аналитики назвали причину Сегодня 15:29 — Казна и Политика

Украинцев выезжает в Польшу больше, чем заезжает в Украину: аналитики назвали причину

В сентябре из Украины в Польшу выехало на 73 тысячи украинцев больше, чем въехало в Украину. Границу в сторону Польши пересекли 840,5 тыс., а в сторону Украины — 767,1. В то время как в июле в Украину въехало на 59 тысяч больше, чем въехало в Польшу. К примеру, тогда въехало в Польшу 1,048 млн, а в Украину — 1,064 млн.

Об этом свидетельствуют данные пограничной службы Польши, сообщает Gremi Personal.

Причины

Аналитики объясняют, что такая динамика имеет целый ряд причин — украинцы, нашедшие убежище в европейских странах, возвращаются в свои временные дома после сезона отпусков. Такая тенденция была и до полномасштабной войны в Украине, когда трудовые мигранты летом приезжали домой, а осенью возвращались на заработки в Польшу.

Желание воссоединиться с семьей — это еще один важный фактор. Ведь матери с детьми, проживающими в Европе, возвращаются летом в Украину к своим мужьям. По официальным данным, 59,3% уехавших в 2022 году украинцев — это матери с детьми.

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Кроме того, повторная угроза блэкаутов усилила эту динамику, а опираясь на ситуацию на границе в октябре-ноябре 2022 г., количество украинцев, которые выезжают из Украины, будет расти к декабрю.

«Мы действительно ожидаем, что зимой прирост украинцев в Польше станет больше, как это и было в прошлом году. В довоенное время десятки тысяч украинцев уезжали из Польши в конце августа, чтобы подготовить детей в школу. Такую динамику мы наблюдаем и сейчас, но в меньшей степени из-за того, что много детей уехало за границу. В ноябре 2022 года более половины украинских беженцев составляли дети (52%). В этом году их точно меньше, ведь многие вернулись в Украину, но речь все равно идет о сотнях тысяч детей, которые находятся в Европе и Северной Америке», — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

Работа в Польше

Польша уже готовится к Рождеству и Новому году, с чем открывается период сезонных работ. Происходит активизация европейской промышленности, где традиционно работает много украинцев.

По словам рекрутеров, самые популярные вакансии, не требующие ни знания языка, ни дополнительных компетенций, предлагают в сфере логистики, e-commerce, производстве сувенирной продукции и пищевой промышленности.

В среднем ежемесячная заработная плата на низкоквалифицированных работах составляет 38−40 тыс. грн. А по данным Евростата, средняя рабочая неделя в Польше составляет 40,5 часов.

В общей сложности, седьмой год подряд размер минимальной зарплаты в Польше растет дважды в год — с 1 января и с 1 июля.

Следовательно, в 2024 году минимальная зарплата для работников с трудовыми договорами составит:

с 1 января 2024 года — 4 242 злотых (36 353 грн) брутто;

с 1 июля 2024 года — 4 300 злотых (36 850 грн) брутто.

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