Больше только из Германии: украинцы в Польше вторые по объему расходов среди иностранцев — исследование
Во ІІ квартале 2023 года украинцы потратили в Польше 1,77 млрд злотых (14.73 млрд грн). Это на 300 млн злотых больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля расходов людей, приехавших из Украины в Польшу, составляет 19,3% от всего количества иностранцев.
Об этом говорится в исследовании gremi-personal.
Это вторая по размеру позиция — больше тратят только приехавшие из Германии — 4,76 млрд злотых (39.6 млрд грн), что составляет 51,8% от общей суммы. Всего иностранцы в Польше потратили 11,7 млрд злотых, среди них — из Чехии (13,5%), Словакии (8,2%), Литвы (4,4%), Беларуси (2,7%) и РФ (0,2%) — такие данные опубликовал аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, опираясь на отчет центрального статистического управления Польши (GUS).
Расчет производился на основе расходов банковских карт. Анализировались расходы из стран, имеющих общую границу с Польшей. В агентстве говорят, что ни процент, ни сумма расходов украинцев не удивляет — это самая большая группа иностранцев в Польше. И расходы украинцев будут расти, по меньшей мере, до конца года. Это обусловлено рядом факторов среди которых: увеличение количества украинцев, возвращающихся в Европу после летних отпусков, активизация промышленности Польши в процессе подготовки к рождественским праздникам, из-за которого начинается период сезонных вакансий во многих отраслях экономики, сильно зависящих от работающих украинцев.
Однако в следующем году ожидается, что этот прирост может замедлиться, потому что значительная часть украинцев весной возвращается домой или уезжает в страны Западной Европы. Несмотря на то, что украинцы все еще остаются самой большой группой иностранцев, работающих в Польше, их доля уменьшается с 72% до 68,3% по сравнению с прошлым годом. В июльских реестрах ZUS зачислено 749,1 тыс., а это всего на 13,3 тыс. человек больше, чем в июле 2022 года.
Наибольшая доля расходов людей, пересекающих границу Польши с Германией, объясняется тем, что весь туристический поток из стран западной Европы (Франция, Италия, Нидерланды, Великобритания
и т. д.) идет именно через немецко-польскую границу, а также достаточно большое количество граждан Германии, особенно почтенного возраста, проживают в Польше из-за значительно более дешевой стоимости жизни.
«Львиная доля украинцев работают, платят налоги, пополняют польский бюджет. По прогнозам на 2023 год — не менее 6 млрд злотых налогов от работающих украинцев пойдет в бюджет Польши. Так, Польша потратила около $550 миллионов на выплаты украинским семьям, выехавшим в Польшу, убегая от войны. Но с другой стороны, учитывая количество работающих украинских граждан, экономика Польши критически зависит от украинцев и получает гораздо больше, чем тратит» — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.
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