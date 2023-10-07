Больше только из Германии: украинцы в Польше вторые по объему расходов среди иностранцев — исследование Сегодня 16:05 — Личные финансы

Больше только из Германии: украинцы в Польше вторые по объему расходов среди иностранцев — исследование

Во ІІ квартале 2023 года украинцы потратили в Польше 1,77 млрд злотых (14.73 млрд грн). Это на 300 млн злотых больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля расходов людей, приехавших из Украины в Польшу, составляет 19,3% от всего количества иностранцев.

Об этом говорится в исследовании gremi-personal.

Это вторая по размеру позиция — больше тратят только приехавшие из Германии — 4,76 млрд злотых (39.6 млрд грн), что составляет 51,8% от общей суммы. Всего иностранцы в Польше потратили 11,7 млрд злотых, среди них — из Чехии (13,5%), Словакии (8,2%), Литвы (4,4%), Беларуси (2,7%) и РФ (0,2%) — такие данные опубликовал аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, опираясь на отчет центрального статистического управления Польши (GUS).

Расчет производился на основе расходов банковских карт . Анализировались расходы из стран, имеющих общую границу с Польшей. В агентстве говорят, что ни процент, ни сумма расходов украинцев не удивляет — это самая большая группа иностранцев в Польше. И расходы украинцев будут расти, по меньшей мере, до конца года. Это обусловлено рядом факторов среди которых: увеличение количества украинцев, возвращающихся в Европу после летних отпусков, активизация промышленности Польши в процессе подготовки к рождественским праздникам, из-за которого начинается период сезонных вакансий во многих отраслях экономики, сильно зависящих от работающих украинцев.

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Однако в следующем году ожидается, что этот прирост может замедлиться, потому что значительная часть украинцев весной возвращается домой или уезжает в страны Западной Европы. Несмотря на то, что украинцы все еще остаются самой большой группой иностранцев, работающих в Польше, их доля уменьшается с 72% до 68,3% по сравнению с прошлым годом. В июльских реестрах ZUS зачислено 749,1 тыс., а это всего на 13,3 тыс. человек больше, чем в июле 2022 года.

Наибольшая доля расходов людей, пересекающих границу Польши с Германией, объясняется тем, что весь туристический поток из стран западной Европы (Франция, Италия, Нидерланды, Великобритания и т. д. ) идет именно через немецко-польскую границу, а также достаточно большое количество граждан Германии, особенно почтенного возраста, проживают в Польше из-за значительно более дешевой стоимости жизни.

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«Львиная доля украинцев работают, платят налоги, пополняют польский бюджет. По прогнозам на 2023 год — не менее 6 млрд злотых налогов от работающих украинцев пойдет в бюджет Польши. Так, Польша потратила около $550 миллионов на выплаты украинским семьям, выехавшим в Польшу, убегая от войны. Но с другой стороны, учитывая количество работающих украинских граждан, экономика Польши критически зависит от украинцев и получает гораздо больше, чем тратит» — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

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