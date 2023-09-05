Польша возобновляет процесс подачи заявлений на туристическую визу: что нужно знать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша возобновляет процесс подачи заявлений на туристическую визу: что нужно знать

Личные финансы
3
Польша возобновляет процесс подачи заявлений на туристическую визу: что нужно знать
Польша возобновляет процесс подачи заявлений на туристическую визу: что нужно знать
С 4 сентября Польша возобновляет прием заявок на туристическую визу в Польшу. Сделать это можно во всех польских визовых центрах, которые есть в каждой стране, пишет VFSGLOBAL.
По информации на сайте визового центра, за этой визой могут обращаться заявители, направляющиеся в Польшу с одной из этих целей: краеведческие экскурсии, паломничество и участие в культурно-развлекательных мероприятиях.
Стоимость визы — 35 евро. Кроме визового сбора взимается сервисный сбор в размере 11 евро.

Необходимые документы

Пакет документов для подачи — стандартный:
  • паспорт сроком не более 10 лет,
  • медицинское страхование на сумму не менее 30 000 евро,
  • фотографии не старше 6 месяцев,
  • справка с места работы с указанием заработной платы за последние три месяца,
  • подтверждение брони проживания.
Туристические визы выдаются сроком до 5 лет. Максимальный срок обычно зависит от визовой истории заявителя.

Срок рассмотрения документов

Время обработки для получения визы составляет от 6 рабочих дней, не включая день подачи в ППВА. В отдельных случаях время оформления виз может быть продлено до 30 или 60 календарных дней.

Справка Finance.ua:

  • напомним, ранее стало известно, что украинцы не смогут больше получать польскую визу, находясь на территории Польши. Такие сервисы предлагают многочисленные посредники;
  • теперь для получения визы следует находиться на территории той страны, где находится консульство, куда подаются документы, сообщает правительственный портал Польши. Подробности здесь.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.