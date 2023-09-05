Польша возобновляет процесс подачи заявлений на туристическую визу: что нужно знать — Finance.ua

Польша возобновляет процесс подачи заявлений на туристическую визу: что нужно знать Сегодня 09:30 — Личные финансы

Польша возобновляет процесс подачи заявлений на туристическую визу: что нужно знать

С 4 сентября Польша возобновляет прием заявок на туристическую визу в Польшу. Сделать это можно во всех польских визовых центрах, которые есть в каждой стране, пишет VFSGLOBAL

По информации на сайте визового центра, за этой визой могут обращаться заявители, направляющиеся в Польшу с одной из этих целей: краеведческие экскурсии, паломничество и участие в культурно-развлекательных мероприятиях.

Стоимость визы — 35 евро. Кроме визового сбора взимается сервисный сбор в размере 11 евро.

Необходимые документы

Пакет документов для подачи — стандартный:

паспорт сроком не более 10 лет,

медицинское страхование на сумму не менее 30 000 евро,

фотографии не старше 6 месяцев,

справка с места работы с указанием заработной платы за последние три месяца,

подтверждение брони проживания.

Туристические визы выдаются сроком до 5 лет. Максимальный срок обычно зависит от визовой истории заявителя.

Срок рассмотрения документов

Время обработки для получения визы составляет от 6 рабочих дней, не включая день подачи в ППВА. В отдельных случаях время оформления виз может быть продлено до 30 или 60 календарных дней.

Справка Finance.ua:

напомним, ранее стало известно, что украинцы не смогут больше получать польскую визу, находясь на территории Польши. Такие сервисы предлагают многочисленные посредники;

теперь для получения визы следует находиться на территории той страны, где находится консульство, куда подаются документы, сообщает правительственный портал Польши. Подробности здесь.



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Телеканал 24 По материалам:

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