Українці у Польщі не зможуть отримати польську візу: офіційне роз’яснення — Finance.ua

Українці у Польщі не зможуть отримати польську візу: офіційне роз’яснення Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Українці у Польщі не зможуть отримати польську візу: офіційне роз’яснення

Українці не зможуть більше отримувати польську візу, перебуваючи на території Польщі. Такі послуги пропонують численні посередники.

Тепер для отримання візи слід перебувати на території тієї країни, де розташоване консульство, куди подаються документи, повідомляє урядовий портал Польщі.

Як це працює

Станом на серпень 2023 року діє така вимога щодо подачі віз на польську національну візу — людина, яка подає заяву на отримання візи поштою чи за дорученням, повинна проживати на території країни, в якій знаходиться консульство.

Якщо при перевірці буде встановлено, що заявник на момент подачі заяви перебуває на території іншої держави, такі документи будуть залишені без розгляду.

«Якщо до Генерального Консульства Республіки Польща у Львові надходить заява на отримання візи від особи, яка не проживає в Україні, заява не розглядається та повертається відправнику», — зазначається на сайті уряду.

Таке правило може становити проблему для тих українців, які з певних причин не можуть повернутися на територію України.

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Роз’яснення до питання опублікувало Консульство України у Гданську. У відомстві зазначили, що навіть отримана за допомогою посередників польська віза без виїзду із Польщі не дасть права на проживання, адже для цього потрібен ще штамп польського прикордонника про в'їзд до Польщі на сторінці паспорта, де проставлена віза.

«Отримати по такій візі посвідку на проживання фактично неможливо. Особи, що перебувають у Польщі та з різних причин бажають продовжити своє перебування, не покидаючи територію Польщі, можуть скористатися можливістю легалізації перебування через воєводські управління за місцем їхнього проживання (посвідка на тимчасове проживання, посвідка на постійне проживання)», — звертають увагу в консульстві.

Також уточнюється, що до 4 березня 2024 року у Польщі можуть законно перебувати як громадяни України, які прибули до Польщі внаслідок воєнних дій в Україні після 24 лютого 2022 р., так і громадяни України, які перебували у Польщі до 24 лютого 2022 року на підставі польських національних віз або польських посвідок на тимчасове проживання, термін дії яких закінчився до 1 липня 2023 року.

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