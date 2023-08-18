УЗ скасовує частину поїздів до Перемишля: у чому причина та як доїхати до Польщі — Finance.ua
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УЗ скасовує частину поїздів до Перемишля: у чому причина та як доїхати до Польщі

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УЗ скасовує частину поїздів до Перемишля: у чому причина та як доїхати до Польщі
УЗ скасовує частину поїздів до Перемишля: у чому причина та як доїхати до Польщі
Польська залізниця з 8 вересня розпочинає планові ремонти інфраструктури у Перемишлі. Через це поїзди № 89/90 Київ — Перемишль та № 73/74 Харків — Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня будуть скасовані.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Натомість вже з 3 вересня УЗ призначає новий поїзд № 119/120 Київ — Хелм, який стане третім щоденним поїздом до міста.
Графік. Це денний поїзд, що вирушатиме з Києва о 06:28, прибуття до Хелма о 17:27 (стиковка з польським поїздом Хелм 18:12 — Варшава). Зворотно відправлення з Хелма о 10:23 (пересадка з поїзда Варшава 06:05 — Хелм 08:42), прибуття до Києва о 22:45.
Крім того, по п’ятницях та суботах протягом місяця ремонтів у Польщі (тобто відправленням із Києва 7−8, 14−15, 21−22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+:
  • діючого № 705/706 Київ — Перемишль;
  • нового № 707/708 Київ — Перемишль (відправлення з Києва 22:17, Перемишль 06:23, зворотно з Перемишля об 11:15, прибуття до Києва о 20:41).
У зазначені шість днів поїзди № 53/54 Київ — Перемишль, № 89/90 Київ — Перемишль, № 31/32 Запоріжжя — Перемишль, № 35/36 Одеса — Перемишль, № 73/74 Харків — Перемишль, № 715/716 Київ — Перемишль будуть скасовані.
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Графік ремонтів у вересні зачепить і розкладу руху поїздів № 54 та № 36.
  • № 54 Перемишль — Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00).
  • № 36 Перемишль — Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10 ранку.
«Незважаючи на ремонти поблизу Перемишля, кількість запропонованих залізницею місць на Польщу у вересні навіть зросте на близько 100 завдяки новому рейсу на Хелм (окрім 3 пар вихідних). А по завершенні ремонтних робіт у жовтні в разі підтвердження популярності третього рейсу на Хелм і його подальшого узгодження, кількість „польських“ квитків зросте одразу на 10%», — додали в пресслужбі.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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