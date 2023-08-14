Укрзалізниця запустила другий етап бонусної програми: як отримати знижки — Finance.ua

Укрзалізниця запустила другий етап бонусної програми: як отримати знижки Сьогодні 15:16 — Особисті фінанси

Укрзалізниця запустила другий етап бонусної програми: як отримати знижки

З 14 серпня в Укрзалізниці стартував другий етап програми лояльності «Залізні друзі». Відтепер кожен кілометр подорожі перетворюється на бонуси, які можна накопичувати у своєму профілі у застосунку «УЗ».

Про це пише пресслужба «Укрзалізниці».

«Для тих, хто регулярно обирає саме залізницю для своїх подорожей, ми ще в січні започаткували програму „Залізні друзі“: кожен кілометр подорожі перетворюється на бонуси від Укрзалізниці, які можна накопичувати у своєму профілі», — сказано в повідомленні.

Відтепер ці бонуси можна обмінювати на знижки від партнерів програми.

«До проекту долучились відомі вам гравці українського ринку: Uklon, WOG, Librarius, Планета Кіно, Kilogames, Idealist, One love coffee та інші великі компанії», — кажуть в УЗ.

Що пропонують:

національна мережа кінотеатрів «Планета кіно» надає 40% знижки на сеанс у мережі за 2000 бонусів: необхідна кількість бонусів нарахується автоматично всього за дві поїздки 2-м класом Інтерсіті+ від Києва до Львова;

сервіс замовлення перевезень Uklon надає 15% знижки на поїздку за 1500 бонусів — поїздка 2-м класом Інтерсіті+ на відстань 750 км допоможе заощадити до 30 грн на таксі;

Librarius надає 15%-25% знижки на придбання книжок за 1500 та 2500 бонусів відповідно — подорожуйте у купе на відстань 750 км;

Idealist-Coffee за одну поїздку 2-м класом Інтерсіті+ на відстань 500 км пропонує заощаджувати до 50% вартості 15 шт. дріп-кави;

у кафе One love, що на Центральному залізничному вокзалі, можна отримати знижку 15% на будь-яку каву в дорогу.

Також компанія змінила логіку нарахування бонусів у застосунку: відтепер вони нараховуватимуться тільки на поїздки, здійснені безпосередньо власником акаунту, а не на всі придбані з акаунту квитки.

Нагадаємо, у січні «Укрзалізниця» запустила програму лояльності для пасажирів під назвою «Залізні друзі». Учасники програми можуть накопичувати бали і отримувати подарунки.

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