Укрзалізниця запустила програму лояльності для пасажирів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Укрзалізниця запустила програму лояльності для пасажирів

Особисті фінанси
114
Укрзалізниця запустила програму лояльності для пасажирів
Укрзалізниця запустила програму лояльності для пасажирів
«Укрзалізниця» запустила програму лояльності для пасажирів під назвою «Залізні друзі». Учасники програми можуть накопичувати бали і отримувати подарунки.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
«Відтепер для тих, хто регулярно обирає саме залізницю для своїх подорожей, ми започаткували програму „Залізні друзі“: кожен кілометр подорожі перетвориться на „обіймашки“ від Укрзалізниці, які можна накопичувати та отримувати за це приємні подарунки», — сказано в повідомленні.
«Обіймашки» — це бали, які накопичує кожен учасник програми за кілометри залізничних подорожей.

Яким чином нараховуються бали

Обіймашки генеруються автоматично щоразу, коли подорожуєте залізницею та використовуєте квитки, придбані у мобільному застосунку. В рахунок йдуть квитки всіх пасажирів, які куплено через ваш профіль.
Зокрема:
  • за кожен 1 км подорожі у вагоні плацкарт або 2 класі регіональних поїздів — нараховується 1 обіймашка;
  • за кожен 1 км подорожі у вагоні купе, міжнародному RIC, або 2-м класом «Інтерсіті+» або 1 класі регіональних поїздів — нараховується 2 обіймашки;
  • за кожен 1 км подорожі у вагоні СВ, або 1-м класом «Інтерсіті+» — нараховується 3 обіймашки.
За квитки, які повертаються, обіймашки не нараховуються. Також вони не нараховуються за подорожі поїздами формування не Укрзалізниці.

Як перевірити кількість накопичених балів

Доступні обіймашки відображаються у вашому профілі в центральній частині сторінки «Залізні друзі». Бали матимуть термін придатності — один рік. Також бали не можна обміняти на гроші або комусь передати.
Зазначається, що у період з 12 січня по 31 березня 2023 року включно за свої перші 10 000 балів пасажири отримають гарантовані подарунки від партнера першого етапу винагород — компанії Mastercard.
В «Укрзалізниці» додали, що перелік партнерів, бонусів та подарунків поступово розширюватиметься.
Крім того, програма лояльності фіксуватиме й особисті рекорди залізничних мандрівників.
Повні умови програми доступні за посиланням, а застосунок Укрзалізниці можна завантажити тут.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.