Укрзалізниця запустила програму лояльності для пасажирів — Finance.ua

Укрзалізниця запустила програму лояльності для пасажирів Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Укрзалізниця запустила програму лояльності для пасажирів

«Укрзалізниця» запустила програму лояльності для пасажирів під назвою «Залізні друзі». Учасники програми можуть накопичувати бали і отримувати подарунки.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

«Відтепер для тих, хто регулярно обирає саме залізницю для своїх подорожей, ми започаткували програму „Залізні друзі“: кожен кілометр подорожі перетвориться на „обіймашки“ від Укрзалізниці, які можна накопичувати та отримувати за це приємні подарунки», — сказано в повідомленні.

«Обіймашки» — це бали, які накопичує кожен учасник програми за кілометри залізничних подорожей.

Яким чином нараховуються бали

Обіймашки генеруються автоматично щоразу, коли подорожуєте залізницею та використовуєте квитки, придбані у мобільному застосунку. В рахунок йдуть квитки всіх пасажирів, які куплено через ваш профіль.

Зокрема:

за кожен 1 км подорожі у вагоні плацкарт або 2 класі регіональних поїздів — нараховується 1 обіймашка;

за кожен 1 км подорожі у вагоні купе, міжнародному RIC, або 2-м класом «Інтерсіті+» або 1 класі регіональних поїздів — нараховується 2 обіймашки;

за кожен 1 км подорожі у вагоні СВ, або 1-м класом «Інтерсіті+» — нараховується 3 обіймашки.

За квитки, які повертаються, обіймашки не нараховуються. Також вони не нараховуються за подорожі поїздами формування не Укрзалізниці.

Як перевірити кількість накопичених балів

Доступні обіймашки відображаються у вашому профілі в центральній частині сторінки «Залізні друзі». Бали матимуть термін придатності — один рік. Також бали не можна обміняти на гроші або комусь передати.

Зазначається, що у період з 12 січня по 31 березня 2023 року включно за свої перші 10 000 балів пасажири отримають гарантовані подарунки від партнера першого етапу винагород — компанії Mastercard.

В «Укрзалізниці» додали, що перелік партнерів, бонусів та подарунків поступово розширюватиметься.

Крім того, програма лояльності фіксуватиме й особисті рекорди залізничних мандрівників.

Повні умови програми доступні за посиланням , а застосунок Укрзалізниці можна завантажити тут

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