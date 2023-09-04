Польша закрыла крупнейший центр приема украинских беженцев — Finance.ua

Польша закрыла крупнейший центр приема украинских беженцев Сегодня 17:38 — Мир

Польша закрыла крупнейший центр приема украинских беженцев

Польша закрыла свой крупнейший центр для приема украинских беженцев.

Об этом сообщает Financial Times

Центр приема беженцев располагался в Надажине, примерно в 30 километрах от Варшавы. Украинцы проживали на территории торгово-выставочного центра Ptak Warsaw Expo (площадь крытых помещений центра составляет 150 тыс. кв. м. — ред.).

В пресс-службе Мазовецкого края объяснили, что центр уже не был нужен, поскольку большинство людей нашли жилье в других местах.

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«Центр был закрыт. Вновь прибывшие не поступали, и крупный масштабный центр утратил свою актуальность. В момент закрытия в нем находились около 300 человек. Некоторые из них были перераспределены в центры поменьше, а другие обратились в местные органы самоуправления», — сообщила Дагмара Залевская.

Крупнейший центр гуманитарной помощи для украинцев был открыт сразу после начала полномасштабной агрессии россии против Украины. В нем можно было разместить до 9−10 тысяч человек.

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Центр приёма беженцев был разделен на сектора. В каждом из них были кровати, санузлы, временные души, зоны питания и зарядки мобильных телефонов, а также комнаты для матерей с малыми детьми.

Напомним, польские банки увеличивают оплаты за обслуживание счетов.

Введение комиссий по обслуживанию счетов не является новостью в польском банковском секторе. Однако стоит отметить, что некоторые финансовые учреждения Польши в последние месяцы уже сделали заявления о планируемом повышении таких оплат.

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