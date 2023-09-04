Польша закрыла крупнейший центр приема украинских беженцев — Finance.ua

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Польша закрыла крупнейший центр приема украинских беженцев

Мир
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Польша закрыла крупнейший центр приема украинских беженцев
Польша закрыла крупнейший центр приема украинских беженцев
Польша закрыла свой крупнейший центр для приема украинских беженцев.
Об этом сообщает Financial Times.
Центр приема беженцев располагался в Надажине, примерно в 30 километрах от Варшавы. Украинцы проживали на территории торгово-выставочного центра Ptak Warsaw Expo (площадь крытых помещений центра составляет 150 тыс. кв. м. — ред.).
В пресс-службе Мазовецкого края объяснили, что центр уже не был нужен, поскольку большинство людей нашли жилье в других местах.
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«Центр был закрыт. Вновь прибывшие не поступали, и крупный масштабный центр утратил свою актуальность. В момент закрытия в нем находились около 300 человек. Некоторые из них были перераспределены в центры поменьше, а другие обратились в местные органы самоуправления», — сообщила Дагмара Залевская.
Крупнейший центр гуманитарной помощи для украинцев был открыт сразу после начала полномасштабной агрессии россии против Украины. В нем можно было разместить до 9−10 тысяч человек.
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Центр приёма беженцев был разделен на сектора. В каждом из них были кровати, санузлы, временные души, зоны питания и зарядки мобильных телефонов, а также комнаты для матерей с малыми детьми.
Напомним, польские банки увеличивают оплаты за обслуживание счетов.
Введение комиссий по обслуживанию счетов не является новостью в польском банковском секторе. Однако стоит отметить, что некоторые финансовые учреждения Польши в последние месяцы уже сделали заявления о планируемом повышении таких оплат.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

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