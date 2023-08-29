Сколько будет действовать программа бесплатного жилья для украинцев в Польше — Finance.ua

Сколько будет действовать программа бесплатного жилья для украинцев в Польше Сегодня 16:36 — Личные финансы

Сколько будет действовать программа бесплатного жилья для украинцев в Польше

Украинцы продолжают выбирать Польшу как страну убежища. Многих интересует, сколько времени еще будет возможность бесплатного проживания.

На днях правительство Польши продлило программу компенсации «40+» за размещение украинских беженцев как минимум до 4 марта 2024 года, сообщает yavp.pl.

Программа «40+» предусматривает компенсацию владельцам или арендаторам жилья, поселившим беженцев из Украины. За день проживания и базового питания государство возвращает 40 злотых (9 евро). В месяц проживания женщины с двумя детьми владелец жилья получает 3600 злотых (805 евро). Украинцы могут получить бесплатное размещение в семье поляков или гостинице (общежитии) по такой программе до 120 дней. Уязвимые категории имеют право на бесплатное жилье без ограничения по времени.

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22 августа 2023 года министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский подписал постановление об изменении образца заявления о назначении денежной компенсации «40+» за предоставление жилья беженцам. В документе отмечено, что право на получение компенсации продлено до 4 марта 2024 года.

По правилам средства выплачиваются владельцам жилья постфактум и после проверки условий проживания беженцев. Владелец жилья не имеет права брать с них дополнительные оплаты.

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Кстати, на компенсацию по программе «40+» имеют право украинцы, которые работают в Польше и арендуют жилье, если предоставляют его беженцам.

Разместить новоприбывших украинцев бесплатно поляки предлагают в группах в соцсетях. Также предложения проживания по программе «40+» в отелях публикуют на украинских сайтах бесплатных объявлений.

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