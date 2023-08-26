Из Польши массово уезжают украинцы — Finance.ua

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Из Польши массово уезжают украинцы

Личные финансы
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Из Польши массово уезжают украинцы
Из Польши массово уезжают украинцы
Украинцы начали массово уезжать из Польши в поисках лучшей жизни. Массовая эмиграция украинцев привела к сложной ситуации для владельцев польского бизнеса в поиске украинских работников.
Об этом пишет Rzeczpospolita.
В последнее время на предприятиях, в гостиницах, на строительстве, кроме поляков, преимущественно работают граждане Украины. Однако приток иммигрантов из отдаленных стран ежемесячно постоянно растет. В частности, люди из Филиппин, Индонезии, Кении и Туниса все чаще присоединяются к рабочей силе.
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В недавнем докладе эксперт по рынку труда Анна Судольская подчеркнула переменную динамику на европейском рынке труда. Поскольку все больше поляков едут в Германию в поисках более высокооплачиваемой работы, количество украинских работников в Польше заметно уменьшилось. Судольская утверждает, что в последнее время привлекательность работы, в частности, сезонной, для украинцев уменьшилась.
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По ее словам, в 2022 году «кадровые проблемы отельеров и рестораторов решал наплыв женщин-беженок из Украины». Ожидается, что эта популяция восполнит кадровые пробелы и внесет вклад в общую рабочую силу в разных секторах.
«Сегодня мы видим, что 70 — 80% из этих людей не вернулись к работе. Скорее всего, они вернулись в Украину, поехали в Германию или куда-то еще на работу», — говорит Судольская.
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Чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу, владельцам бизнеса рекомендуется создавать среду, побуждающую украинских граждан оставаться в Польше.
Управление социального страхования Польши подчеркнуло необходимость интенсифицированных программ обучения и улучшения условий труда с учетом распространенных демографических моделей. Поскольку количество украинцев, которые требуются в разных отраслях, продолжает расти, содействие их удержанию стало приоритетом.
Напомним, больше трудоспособных и молодых беженцев из Украины хотят остаться в Польше дольше, чем тех, кто намерен вернуться на Родину. Средний возраст беженцев, которые планируют задержаться в Польше — 34,3 года.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Телеканал 24
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