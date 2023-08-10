В Польше обнародовали рейтинг лучших городов для жизни — Finance.ua

В Польше обнародовали рейтинг лучших городов для жизни Сегодня 17:00 — Мир

В Польше обнародовали рейтинг лучших городов для жизни

Польское издание Business Insider составило рейтинг 16 воеводских городов, где самое высокое качество жизни в Польше.

Эксперты выставили каждому городу определенное количество баллов. Сумма зависит от шести показателей: уровень безработицы, средняя заработная плата, доступное жилье, медицинское обслуживание, уровень преступности и качество воздуха.

Рейтинг опирается на показатели за май и июнь 2023 года.

Чем меньшее количество баллов, тем выше место города в списке.

Рейтинг польских городов

Познань заняла первое место, потому что там по последним показателям самая низкая безработица, высокие зарплаты и хорошее качество воздуха. На втором месте — Катовице, а на третьем — Ополе.

Варшава и Краков не попали в десятку из-за высоких цен на недвижимость и плохого качества воздуха.

Познань — 28 баллов, Катовице — 39 баллов, Ополе — 42 балла, Вроцлав — 44 балла, Ольштын — 44 балла, Быдгощ — 48 баллов, Гожув-Великопольский — 48 баллов, Жешув — 52 балла, Лодзь — 52 балла, Люблин — 53 балла, Краков — 54 балла, Гданьск — 55 баллов, Щецин — 59 баллов, Варшава — 60 баллов, Кельцы — 64 балла, Белосток — 74 балла.

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uamedia По материалам:

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