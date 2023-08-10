В Польше обнародовали рейтинг лучших городов для жизни — Finance.ua

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В Польше обнародовали рейтинг лучших городов для жизни

Мир
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В Польше обнародовали рейтинг лучших городов для жизни
В Польше обнародовали рейтинг лучших городов для жизни
Польское издание Business Insider составило рейтинг 16 воеводских городов, где самое высокое качество жизни в Польше.
Эксперты выставили каждому городу определенное количество баллов. Сумма зависит от шести показателей: уровень безработицы, средняя заработная плата, доступное жилье, медицинское обслуживание, уровень преступности и качество воздуха.
Рейтинг опирается на показатели за май и июнь 2023 года.
Чем меньшее количество баллов, тем выше место города в списке.

Рейтинг польских городов

Познань заняла первое место, потому что там по последним показателям самая низкая безработица, высокие зарплаты и хорошее качество воздуха. На втором месте — Катовице, а на третьем — Ополе.
Варшава и Краков не попали в десятку из-за высоких цен на недвижимость и плохого качества воздуха.
  1. Познань — 28 баллов,
  2. Катовице — 39 баллов,
  3. Ополе — 42 балла,
  4. Вроцлав — 44 балла,
  5. Ольштын — 44 балла,
  6. Быдгощ — 48 баллов,
  7. Гожув-Великопольский — 48 баллов,
  8. Жешув — 52 балла,
  9. Лодзь — 52 балла,
  10. Люблин — 53 балла,
  11. Краков — 54 балла,
  12. Гданьск — 55 баллов,
  13. Щецин — 59 баллов,
  14. Варшава — 60 баллов,
  15. Кельцы — 64 балла,
  16. Белосток — 74 балла.
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По материалам:
uamedia
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