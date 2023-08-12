Что нужно помнить при пересечении границы с Польшей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что нужно помнить при пересечении границы с Польшей

Личные финансы
58
Что нужно помнить при пересечении границы с Польшей
Что нужно помнить при пересечении границы с Польшей
Украинцы регулярно пересекают украинско-польскую границу. Это самый популярный путь для выезда в другие страны.
Украинцев все чаще задерживают, они ведь везут то, что запрещено, или превышают количество разрешенного. Чтобы избежать неприятностей, следует заранее проверить список того, что можно провозить в Польшу.
В список разрешенных продуктов и вещей входят:
  • Сигареты — две пачки, электронные сигареты — 2 штуки, сигары — 10 штук, табак — 50 граммов.
  • Алкоголь — 1 литр крепких напитков, или 2 литра напитков с крепостью, не превышающей 22% об., или до 4 литров вина, или не более 16 литров пива.
  • Овощи, фрукты — до 5 килограммов.
  • Мед — до 2 литров.
  • Кофе — до 500 граммов.
  • Медикаменты — на седативные препараты и другие сильные лекарства требуется рецепт.
  • Техника — по единице (телефон, ноутбук и т. п.).
  • Детское питание — до 2 килограммов.
  • Рыба — до 20 килограммов, или 1 цельная, которая превышает этот установленный лимит.
  • Питание для собак и кошек — до 2 килограммов.
Категорически запрещено ввозить в Польшу мясные и молочные продукты, в частности сало. Также нельзя провозить консервы. Если нарушить правила, запрещенные вещи конфискуют, а человек может получить штраф в размере от 50 до 1000 евро.
Сколько валюты можно брать с собой
Иностранцы могут иметь в багаже ​​упакованные товары и не платить ввозную пошлину, если эта продукция ввозится в Польшу не для коммерции, а для личного потребления или в качестве подарка. Кроме того, в случаях, когда человек пересекает границу наземным транспортом (поездом, автобусом, собственным авто и т. п.), стоимость таких упакованных товаров не должна превышать 300 евро или в эквиваленте в другой валюте.
Наличные деньги можно провозить в сумме до 10 тысяч евро или в эквиваленте в другой валюте.

Медицинское (туристическое) страхование за границу😷

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.