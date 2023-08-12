Что нужно помнить при пересечении границы с Польшей — Finance.ua

Что нужно помнить при пересечении границы с Польшей
Украинцы регулярно пересекают украинско-польскую границу. Это самый популярный путь для выезда в другие страны.
Украинцев все чаще задерживают, они ведь везут то, что запрещено, или превышают количество разрешенного. Чтобы избежать неприятностей, следует заранее проверить список того, что можно провозить в Польшу.
В список разрешенных продуктов и вещей входят:
- Сигареты — две пачки, электронные сигареты — 2 штуки, сигары — 10 штук, табак — 50 граммов.
- Алкоголь — 1 литр крепких напитков, или 2 литра напитков с крепостью, не превышающей 22% об., или до 4 литров вина, или не более 16 литров пива.
- Овощи, фрукты — до 5 килограммов.
- Мед — до 2 литров.
- Кофе — до 500 граммов.
- Медикаменты — на седативные препараты и другие сильные лекарства требуется рецепт.
- Техника — по единице (телефон, ноутбук
и т. п.).
- Детское питание — до 2 килограммов.
- Рыба — до 20 килограммов, или 1 цельная, которая превышает этот установленный лимит.
- Питание для собак и кошек — до 2 килограммов.
Категорически запрещено ввозить в Польшу мясные и молочные продукты, в частности сало. Также нельзя провозить консервы. Если нарушить правила, запрещенные вещи конфискуют, а человек может получить штраф в размере от 50 до 1000 евро.
Сколько валюты можно брать с собой
Иностранцы могут иметь в багаже упакованные товары и не платить ввозную пошлину, если эта продукция ввозится в Польшу не для коммерции, а для личного потребления или в качестве подарка. Кроме того, в случаях, когда человек пересекает границу наземным транспортом (поездом, автобусом, собственным авто
и т. п.), стоимость таких упакованных товаров не должна превышать 300 евро или в эквиваленте в другой валюте.
Наличные деньги можно провозить в сумме до 10 тысяч евро или в эквиваленте в другой валюте.
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