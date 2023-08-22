Украинцы в Польше не смогут получить польскую визу: официальное разъяснение — Finance.ua

Украинцы в Польше не смогут получить польскую визу: официальное разъяснение Сегодня 08:02 — Личные финансы

Украинцы в Польше не смогут получить польскую визу: официальное разъяснение

Украинцы не смогут получать польскую визу, находясь на территории Польши. Такие услуги предлагают многочисленные посредники.

Теперь для получения визы следует находиться на территории той страны, где находится консульство, куда подаются документы, сообщает правительственный портал Польши.

Как это работает

По состоянию на август 2023 года действует такое требование подачи виз на польскую национальную визу — человек, подающий заявление на получение визы по почте или по поручению, должен проживать на территории страны, в которой находится консульство.

Если при проверке будет установлено, что на момент подачи заявления заявитель находится на территории другого государства, такие документы будут оставлены без рассмотрения.

«Если в Генеральное Консульство Республики Польша во Львове поступает заявление на получение визы от лица, не проживающего в Украине, заявление не рассматривается и возвращается отправителю», — отмечается на сайте правительства.

Такое правило может представлять проблему для украинцев, которые по определенным причинам не могут вернуться на территорию Украины.

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Разъяснение к вопросу опубликовало Консульство Украины в Гданьске. В ведомстве отметили, что даже полученная через посредников польская виза без выезда из Польши не даст права на жительство, ведь для этого нужен еще штамп польского пограничника о въезде в Польшу на странице паспорта, где проставлена ​​виза.

«Получить по такой визе вид на жительство фактически невозможно. Лица, находящиеся в Польше и по разным причинам желающие продлить свое пребывание, не покидая территорию Польши, могут воспользоваться возможностью легализации пребывания через воеводские управления по месту их жительства (временный вид на жительство, постоянный вид на жительство», — обращают внимание в консульстве.

Также уточняется, что до 4 марта 2024 года в Польше могут законно находиться как граждане Украины, прибывшие в Польшу в результате военных действий в Украине после 24 февраля 2022 года, так и граждане Украины, которые находились в Польше до 24 февраля 2022 года на основании польских национальных виз или польских временных видов на жительство, срок действия которых истек до 1 июля 2023 года.

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