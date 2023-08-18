УЗ отменяет часть поездов в Перемышль: в чем причина и как доехать до Польши — Finance.ua

УЗ отменяет часть поездов в Перемышль: в чем причина и как доехать до Польши Сегодня 09:15 — Мир

УЗ отменяет часть поездов в Перемышль: в чем причина и как доехать до Польши

Польская железная дорога с 8 сентября начинает плановые ремонты инфраструктуры в Перемышле. Из-за этого поезда № 89/90 Киев — Перемышль и № 73/74 Харьков — Перемышль с 7 сентября по 6 октября будут отменены.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци

Уже с 3 сентября УЗ назначает новый поезд № 119/120 Киев — Хелм, который станет третьим ежедневным поездом в город.

График. Это дневной поезд, который будет отправляться из Киева в 06:28, прибытие в Хелм в 17:27 (стыковка с польским поездом Хелм 18:12 — Варшава). Обратная отправка из Хелма в 10:23 (пересадка из поезда Варшава 06:05 — Хелм 08:42), прибытие в Киев в 22:45.

Кроме того, по пятницам и субботам в течение месяца ремонтов в Польше (то есть отправлением из Киева 7−8, 14−15, 21−22 сентября) сохранится курсирование только двух поездов Интерсити+:

действующего № 705/706 Киев — Перемышль;

нового № 707/708 Киев — Перемышль (отправление из Киева 22:17, Перемышль 06:23, обратно из Перемышля в 11:15, прибытие в Киев в 20:41).

В указанные шесть дней поезда № 53/54 Киев — Перемышль, № 89/90 Киев — Перемышль, № 31/32 Запорожье — Перемышль, № 35/36 Одесса — Перемышль, № 73/74 Харьков — Перемышль, № 715/716 Киев — Перемышль будут отменены.

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График ремонтов в сентябре коснется и расписания движения поездов № 54 и № 36.

№ 54 Перемышль — Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00).

№ 36 Перемышль — Одесса будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Одессу в 08:10 утра.

«Несмотря на ремонты вблизи Перемышля, количество предложенных железной дорогой мест на Польшу в сентябре даже возрастет около 100 благодаря новому рейсу на Хелм (кроме 3 пар выходных). А по завершении ремонтных работ в октябре в случае подтверждения популярности третьего рейса на Хелм и его дальнейшего согласования, количество „польских“ билетов возрастет сразу на 10%», — добавили в пресс-службе.

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