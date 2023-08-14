Укрзализныця запустила второй этап бонусной программы: как получить скидки — Finance.ua

Укрзализныця запустила второй этап бонусной программы: как получить скидки Сегодня 15:16 — Личные финансы

Укрзализныця запустила второй этап бонусной программы: как получить скидки

С 14 августа в Укрзализныце стартовал второй этап программы лояльности «Железные друзья». Теперь каждый километр путешествия превращается в бонусы, которые можно накапливать в своем профиле в приложении «УЗ».

Об этом пишет пресс-служба «Укрзализныци».

«Для тех, кто регулярно выбирает именно железную дорогу для своих путешествий, мы еще в январе положили начало программе „Железные друзья“: каждый километр путешествия превращается в бонусы от Укрзализныци, которые можно накапливать в своем профиле», — сказано в сообщении.

Теперь эти бонусы можно обменивать на скидки от партнеров программы.

«К проекту присоединились известные вам игроки украинского рынка: Uklon, WOG, Librarius, Планета Кино, Kilogames, Idealist, One love coffee и другие крупные компании», — говорят в УЗ.

Что предлагают:

национальная сеть кинотеатров «Планета кино» предоставляет 40% скидки на сеанс в сети за 2000 бонусов: необходимое количество бонусов начисляется автоматически всего за две поездки 2-м классом Интерсити+ от Киева до Львова;

сервис заказа перевозок Uklon предоставляет 15% скидки на поездку за 1500 бонусов — поездка 2-м классом Интерсити+ на расстояние 750 км поможет сэкономить до 30 грн на такси;

Librarius предоставляет 15%-25% скидки на приобретение книг за 1500 и 2500 бонусов соответственно — путешествуйте в купе на расстояние 750 км;

Idealist-Coffee за одну поездку 2-м классом Интерсити+ на расстояние 500 км предлагает экономить до 50% стоимости 15 шт. дрип-кофе;

в кафе One love, что на Центральном железнодорожном вокзале, можно получить скидку 15% на любой кофе в дорогу.

Также компания изменила логику начисления бонусов в приложении: теперь они будут начисляться только на поездки, совершенные непосредственно владельцем аккаунта, а не на все приобретенные с аккаунта билеты.

Напомним, в январе «Укрзализныця» запустила программу лояльности для пассажиров под названием «Железные друзья». Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки.

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