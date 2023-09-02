Денежная помощь Becikowe для украинцев в Польше 2023: как подать заявку — Finance.ua

Денежная помощь Becikowe для украинцев в Польше 2023: как подать заявку Сегодня 09:12 — Личные финансы

Денежная помощь Becikowe для украинцев в Польше 2023: как подать заявку

В 2023 году все родители новорожденных детей, которые находятся в Польше и отвечают определенным условиям, смогут получить помощь Becikowe. Что это за программа и как подать заявление на получение средств — читайте дальше.

Что такое помощь Becikowe в Польше

«Becikowe» — одноразовая помощь в размере 1000 злотых, оказываемая при рождении ребенка. Эта поддержка является частью системы семейных пособий в Польше. Денежные средства перечисляются на банковский счет или доставляются почтовым переводом.

Кто имеет право на получение помощи

Получить сумму могут следующие лица:

граждане Польши, проживающие здесь;

граждане стран Европейского Союза и Европейской Экономической Зоны (Швейцария, Великобритания);

лица, имеющие гражданство другой страны, но получившие разрешение на временное проживание, работу в Польше.



Важно отметить, что украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, также могут подать заявление на получение помощи «Becikowe».

Кто может подать заявление на получение Becikowe

Оформить единовременную выплату может:

один из родителей ребенка;

юридический опекун ребенка, то есть лицо, которому суд делегировал опеку;

фактический опекун ребенка, подавшего в суд заявление об усыновлении.

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