Денежная помощь Becikowe для украинцев в Польше 2023: как подать заявку — Finance.ua

Денежная помощь Becikowe для украинцев в Польше 2023: как подать заявку
В 2023 году все родители новорожденных детей, которые находятся в Польше и отвечают определенным условиям, смогут получить помощь Becikowe. Что это за программа и как подать заявление на получение средств — читайте дальше.
Что такое помощь Becikowe в Польше
«Becikowe» — одноразовая помощь в размере 1000 злотых, оказываемая при рождении ребенка. Эта поддержка является частью системы семейных пособий в Польше. Денежные средства перечисляются на банковский счет или доставляются почтовым переводом.
Кто имеет право на получение помощи
Получить сумму могут следующие лица:
- граждане Польши, проживающие здесь;
- граждане стран Европейского Союза и Европейской Экономической Зоны (Швейцария, Великобритания);
- лица, имеющие гражданство другой страны, но получившие разрешение на временное проживание, работу в Польше.
Важно отметить, что украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, также могут подать заявление на получение помощи «Becikowe».
Кто может подать заявление на получение Becikowe
Оформить единовременную выплату может:
- один из родителей ребенка;
- юридический опекун ребенка, то есть лицо, которому суд делегировал опеку;
- фактический опекун ребенка, подавшего в суд заявление об усыновлении.
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