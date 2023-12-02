Кто из украинцев может получить финансовую помощь в Польше в 12 тыс. злотых — Finance.ua

Кто из украинцев может получить финансовую помощь в Польше в 12 тыс. злотых Сегодня 12:33 — Личные финансы

Кто из украинцев может получить финансовую помощь в Польше в 12 тыс. злотых

В Польше украинские беженцы имеют возможность получать различные финансовые пособия от государства и благотворительных фондов. Для того чтобы получить финансовую помощь, нужно соответствовать определенным критериям.

Об этом пишет newsland

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1. Лица, впервые приехавшие в Польшу не ранее 15 февраля 2023 года и получившие номер PESEL со статусом UKR после этой даты.

2. Никогда не получали денежную помощь на базовые нужды семьи от какой-либо гуманитарной организации на территории Польши.

3 . Уязвимые семьи или лица, которые испытывают трудности с обеспечением основных потребностей и доступом к рынку труда:

пожилые люди (60+), люди с инвалидностью, одинокие родители/опекуны семьи с минимум двумя лицами на иждивении (а именно, дети до 18 или пожилые люди 60+), одинокие беременные или кормящие матери с двумя детьми, лица, нуждающиеся в немедленном медицинском вмешательстве или постоянном лечении и имеющие подтверждающие документы (обязательно).

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Регионы

Теперь предоставление финансовой помощи будет осуществляться не во всех польских регионах, а только в таких городах и окрестностях этих городов:

Варшаве;

Щецине;

Люблине;

Торуни;

Быдгоще;

Вроцлаве;

Познани;

Катовицах;

Лодзи.

Это связано с уменьшением средств фонда.

Финансовые выплаты для уязвимых лиц из Украины от PCPM представляют собой многоцелевую помощь. Денежная помощь предоставляется в течение 3 месяцев в размере 820 злотых на одного человека (до 5 членов семьи).

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Как получить

Для того чтобы зарегистрироваться на получение денежной помощи, нужно заполнить специальную анкету.

Анкета доступна по ссылке: https://forms.gle/iqjZD67PFcNmkxG39

Напомним, украинские граждане, большинство беженцев получают выплаты на детей в сумме 500 злотых ежемесячно. Но сейчас ZUS решил перепроверить, кто из иностранцев получает помощь неправомерно.

Если украинцы выезжают за пределы Польши сроком более 30 дней, выплачивать помощь им прекращают. Но есть случаи, когда человек находится не в Польше более 30 дней, а выплаты ему по-прежнему насчитывают. Теперь таким гражданам заблокируют выплаты.

Справка Finance.ua:

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) — это фонд международной помощи. Он основан в 2006 году Войцехом Вильком. В настоящее время фонд помогает Ираку, Непалу, Боснии, Перу, Уганде и Украине.

С самого начала российской агрессии PCPM фонд активно помогает украинским беженцам, обеспечивая их жильем и всем необходимым.

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