В Польше не хватает рабочих рук: кого будут искать на работу в 2024 — Finance.ua

В Польше не хватает рабочих рук: кого будут искать на работу в 2024 Сегодня 16:21 — Мир

В Польше не хватает рабочих рук: кого будут искать на работу в 2024

В Польше, несмотря на большое количество украинцев и работников из других стран, остается дефицит рабочих рук. В перечне профессий, которые будут пользоваться наибольшим спросом на рынке труда в 2024 году, большинство связано с физическим трудом.

Каких работников будут искать на работу больше, сообщает миграционная платформа EWL.

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Согласно ежегодному исследованию «Барометр профессий», в 2024 году в Польше прогнозируется дефицит работников в 28 профессиях. Наибольшую нехватку кадров будет испытывать строительная отрасль, где не хватит:

кровельщиков и монтажников;

каменщиков;

штукатуров;

плотников;

столяров.

Останется дефицит специалистов и в транспортной отрасли: водителей грузовых автомобилей и автобусов, а также электриков и сварщиков. В 12 из 16 польских воеводств будут искать работников на склады.

По всей Польше не хватает врачей, медсестер и акушерок, а также в большинстве регионов нужны физиотерапевты, массажисты и опекуны, которые ухаживают за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью.

В образовательной отрасли нужно больше специалистов:

преподавателей практического профессионального обучения;

учителей общеобразовательных предметов;

учителей профессионально-технических предметов;

воспитателей детского сада;

учителей спецшкол и интеграционных классов.

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«Перечень дефицитных профессий такой же, как в прошлом году, за исключением, что в 2024 году будет не хватать еще и воспитателей детсадов. Мы связываем это с тем, что в Польше увеличилось количество детей из Украины, переехавших из-за войны», — говорит директор международной рекрутации платформы EWL Мартин Колодзейчик.

Он добавляет, что война является причиной того, что польским работодателям уже второй год не удается восполнить нехватку кадров в тех отраслях, где традиционно работали украинцы — логистика, строительная и транспортная отрасли.

По прогнозам эксперта, в 2024 году в Польше и дальше будут требоваться работники из других стран. Граждане Украины остаются приоритетными в трудоустройстве. В то же время польские работодатели все активнее предлагают работу гражданам Азии и Латинской Америки, чтобы решить проблему с нехваткой кадров.

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