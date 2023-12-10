В Польше растет количество украинских предпринимателей: новые данные — Finance.ua

В Польше растет количество украинских предпринимателей: новые данные Сегодня 20:01 — Личные финансы

В Польше растет количество иностранцев, которые ведут несельскохозяйственную предпринимательскую деятельность. Почти половина из них — с украинским гражданством.

Активнее всего украинцы регистрируют ФЛП, сообщает tvp.pl.

В польском Управлении социального страхования ZUS, куда отчисляют взносы предприятия, подсчитали количество иностранцев, которые ведут собственный бизнес в этой стране. Их количество динамично растет.

Предпринимательскую деятельность, не связанную с сельским хозяйством, ведут уже более 46 тысяч иностранцев. Среди них около 47% указали украинское гражданство.

«Иностранцы как предприниматели имеют в ZUS те же права, что и граждане Польши, но и одинаковые обязанности. Например, при создании частного предпринимателя они могут воспользоваться льготами в виде начальной помощи и взносов на льготных условиях», — отметил пресс-секретарь ZUS в Опольском воеводстве Себастьян Щурек.

В польском ZUS ведение бизнеса декларируют предприниматели с гражданством не менее 120 стран. Самые активные — из Украины. 21,6 тысячи плательщиков взносов в ZUS указали украинское гражданство. Уже несколько месяцев в этой группе больше растет категория самозанятости (ФЛП). Еще год назад украинцы составляли треть иностранцев-предпринимателей.

Второй по численности группой, проявляющей инициативу в частном предпринимательстве, являются белорусы — 9034 человека, на третьем месте — предприниматели с вьетнамским гражданством (1154 заявления). Чуть меньше предпринимателей с русским гражданством (1030) и немецким (918).

Ранее сообщалось, что в 2022 году украинцы создали в Польше почти 16 тысяч единоличных предприятий (ФЛП). За первые шесть месяцев 2023 года добавилось почти столько же. Больше всего — в сфере строительства, информации и связи, услуг (85% - парикмахерские и косметологические услуги).

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