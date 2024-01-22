Польша предоставляет новый оборонный пакет Украине, — Зеленский Сегодня 16:10 — Казна и Политика

Польша предоставляет новый оборонный пакет Украине, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша предоставляет новый оборонный пакет Украине.

Как сообщает Офис главы государства, об этом Зеленский сказал по результатам встречи с премьер-министром Республики Польша Дональдом Туском, прибывшим в нашу страну с рабочим визитом.

Отмечается, что это первый визит Туска в должности главы правительства в государство вне Евросоюза.

«Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую ​​неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд. Это польский кредит для Украины. Обсудили мы сегодня с господином Премьер-министром и возможности совместного будущего производства оружия», — сообщил президент Украины.

В ОП сообщили, что в ходе встречи в Киеве Зеленский и Туск обсудили все аспекты двусторонних отношений. Особое внимание было уделено оборонной поддержке.

На встрече стороны также обсудили гарантии безопасности и присоединение Польши к Совместной декларации «Группы семи», согласованной в Вильнюсе.

«Благодарен за готовность начать работу по двустороннему соглашению между нашими государствами. Но уверен: соглашение может быть очень амбициозным, именно таким, в котором нуждаются наши народы. Отдельно хочу поблагодарить и за совместную работу с Польшей относительно Формулы мира — Польша поддерживает глобальные усилия, принимает участие в соответствующих встречах. Это важно», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию на границе между Украиной и Польшей. Глава государства акцентировал внимание на важности преодолевать любые проблемы — максимально прагматично, ради общих интересов.

«Мы обсудили с господином Премьер-министром, что на уровне правительств наших государств можно решить все имеющиеся критические вопросы. И работа над этим начнется уже в ближайшее время», — отметил президент.

Собеседники также уделили внимание вопросу сотрудничества в энергетической сфере, возможности увеличения и укрепления энергетического потенциала.

«Это касается, в частности, и расширения соответствующей инфраструктуры энергетических связей между Украиной и Польшей, наши члены правительства это все проработают», — уточнил Зеленский.

Глава государства также обсудил с польским премьер-министром движение Украины в Европейский Союз, в частности, обмен опытом взаимодействия с европейскими институтами.

Дональд Туск заверил, что Польша постарается помочь во всех аспектах процесса вступления в ЕС так, чтобы полное членство Украины в Евросоюзе быстро стало фактом.

«Мы будем также сотрудничать во всех других форматах, поэтому я сообщил господину Президенту, что Польша присоединилась сегодня к Совместной декларации G7, которая была сформирована на саммите НАТО в Вильнюсе», — отметил глава правительства Польши.

Премьер-министр отметил важность украинско-польских бизнес-проектов, а также совместных инвестиций в производство оружия и амуниции.

Он также сообщил, что Польша планирует принять участие в восстановлении Украины и польское правительство назначит уполномоченного, который будет отвечать за этот вопрос.

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