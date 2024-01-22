Польша предоставляет новый оборонный пакет Украине, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша предоставляет новый оборонный пакет Украине.
Как сообщает Офис главы государства, об этом Зеленский сказал по результатам встречи с премьер-министром Республики Польша Дональдом Туском, прибывшим в нашу страну с рабочим визитом.
Отмечается, что это первый визит Туска в должности главы правительства в государство вне Евросоюза.
«Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд. Это польский кредит для Украины. Обсудили мы сегодня с господином Премьер-министром и возможности совместного будущего производства оружия», — сообщил президент Украины.
В ОП сообщили, что в ходе встречи в Киеве Зеленский и Туск обсудили все аспекты двусторонних отношений. Особое внимание было уделено оборонной поддержке.
На встрече стороны также обсудили гарантии безопасности и присоединение Польши к Совместной декларации «Группы семи», согласованной в Вильнюсе.
«Благодарен за готовность начать работу по двустороннему соглашению между нашими государствами. Но уверен: соглашение может быть очень амбициозным, именно таким, в котором нуждаются наши народы. Отдельно хочу поблагодарить и за совместную работу с Польшей относительно Формулы мира — Польша поддерживает глобальные усилия, принимает участие в соответствующих встречах. Это важно», — подчеркнул Зеленский.
Кроме того, лидеры обсудили ситуацию на границе между Украиной и Польшей. Глава государства акцентировал внимание на важности преодолевать любые проблемы — максимально прагматично, ради общих интересов.
«Мы обсудили с господином Премьер-министром, что на уровне правительств наших государств можно решить все имеющиеся критические вопросы. И работа над этим начнется уже в ближайшее время», — отметил президент.
Собеседники также уделили внимание вопросу сотрудничества в энергетической сфере, возможности увеличения и укрепления энергетического потенциала.
«Это касается, в частности, и расширения соответствующей инфраструктуры энергетических связей между Украиной и Польшей, наши члены правительства это все проработают», — уточнил Зеленский.
Глава государства также обсудил с польским премьер-министром движение Украины в Европейский Союз, в частности, обмен опытом взаимодействия с европейскими институтами.
Дональд Туск заверил, что Польша постарается помочь во всех аспектах процесса вступления в ЕС так, чтобы полное членство Украины в Евросоюзе быстро стало фактом.
«Мы будем также сотрудничать во всех других форматах, поэтому я сообщил господину Президенту, что Польша присоединилась сегодня к Совместной декларации G7, которая была сформирована на саммите НАТО в Вильнюсе», — отметил глава правительства Польши.
Премьер-министр отметил важность украинско-польских бизнес-проектов, а также совместных инвестиций в производство оружия и амуниции.
Он также сообщил, что Польша планирует принять участие в восстановлении Украины и польское правительство назначит уполномоченного, который будет отвечать за этот вопрос.
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