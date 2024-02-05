Польша выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей — Finance.ua

Польша выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей Сегодня 12:41 — Казна и Политика

Польша выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей

Польша выделила кредит для совместного производства вооружений между Украиной и Польшей, поскольку украинско-польские отношения улучшились после того, как Польша присоединилась к Вильнюсской декларации G7 о гарантиях безопасности и согласилась координировать механизмы европейской интеграции.

Об этом сообщил в эфире «Единого марафона» заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Он сказал, что Польша присоединилась к Вильнюсской декларации G7 о гарантиях безопасности только 22 января. Также тогда премьер-министр Дональд Туск договорился о многом в ходе визита в Украину.

«Польша выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей. У нас уже есть компоненты оружия польского, которое воюет в Украине, а теперь речь идет о совместном производстве. В ходе встречи с руководителем канцелярии премьер-министра обсудили, когда начнутся переговоры о гарантии безопасности, и когда мы реализуем предложение Туска о создании координационного механизма в сфере евроинтеграции», — сказал Игорь Жовква.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении его страны стать не только военным, но и экономическим хабом по восстановлению Украины.

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УНН По материалам:

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