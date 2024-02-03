Области, из которых больше всего украинцев приехало в Польшу (инфографика) — Finance.ua

Области, из которых больше всего украинцев приехало в Польшу (инфографика) Сегодня 15:24 — Личные финансы

Области, из которых больше всего украинцев приехало в Польшу (инфографика)

Этой зимой больше всего украинцев, которые находятся в Польше, приехали из Днепропетровщины. Меньше всего — киевлян и жителей Крыма, менее 1%. Количество официально трудоустроенных украинцев в Польше на конец 2023 года составляло 750 тысяч от 1 млн 125 тыс. всех работающих иностранцев.

Такие данные опубликовали в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal

«Исторически сложилось, что больше всего в Польше работало украинцев из западных регионов страны. Начало войны внесло изменения в эту традицию, ведь многие были вынуждены уехать из восточных и южных регионов из соображений безопасности. Однако за два года большинство успели упорядочить свою жизнь: кто-то вернулся в Украину, кто-то уехал в другие страны, поэтому несмотря на войну географический показатель выравнивается. В частности, в Польше остаются украинцы, которые стремятся работать», — рассказали в компании.

10 областей по наибольшему количеству украинцев в Польше:

Днепропетровская — 9,82%;

Хмельницкая — 6,8%;

Ивано-Франковская — 6,3%;

Львовская — 6,05%;

Волынская — 5,79%;

Ровенская — 5,79%;

Харьковская — 5,29%;

Житомирская — 5,29%;

Винницкая — 4,53%.

Инфографика: Gremi Personal

Аналитики обращают внимание на изменение структуры распределения областей в начале полномасштабной войны и спустя почти два года. Весной 2022 года больше всего украинцев приехало в Польшу из областей, находящихся в близости от боевых действий. А зимой 2023−2024 года в Польше среди опрошенных — подавляющее большинство трудовых мигрантов.

Инфографика: Gremi Personal

В марте-мае 2022 года топ-10 регионов выглядел так:

Днепропетровская -11,5%;

Запорожская — 8,31%;

Харьковская — 7,81%;

Донецкая — 6,63%;

Херсонская — 5,75%;

Киевская — 5,61%;

Полтавская — 4,87%;

Львовская — 4,41%;

Николаевская — 4,41%;

Винницкая — 4,36%.

Напомним, в последние месяцы стал усиливаться отток украинцев из Польши в другие европейские страны. Из Польши украинцы выезжают в Германию, Нидерланды и Норвегию. Также страной ЕС, которая зафиксировала самую быструю потерю украинцев, является Чехия — в ноябре 2023 года оттуда эмигрировало 55 тысяч человек.

В 2023 году каждое десятое индивидуальное предприятие в Польше открывали украинцы, а количество физических лиц-предпринимателей, которыми были граждане Украины, оказалось более чем на две трети больше, чем в 2022 году.

Справка Finance.ua:

предусмотренная законом спецзащита для украинских беженцев, которая заканчивается 4 марта, будет продлена на шесть месяцев. По истечении этого срока правила изменятся.

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